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رئيس جهاز الإحصاء يعلن توصياته لمواجهة الزيادة السكانية فى مصر

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:00 م
رئيس جهاز الإحصاء يعلن توصياته لمواجهة الزيادة السكانية فى مصر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
كتب: مدحت عادل

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أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، تقديم مجموعة من التوصيات بعد إعلان وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، ومن أهمها ضرورة الحشد لدعم سياسى من أجل تحقيق مستهدفات السيطرة على معدلات الزيادة السكانية، والتأكيد على قومية هذا التحدى الهام وتأثيره على متوسط نصيب الفرد من الخدمات الهامة منها التعليم والصحة والنقل، كما كان الحال أثناء وجود المجلس القومى للسكان.

 

وقال خيرت بركات في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الجهاز اليوم الثلاثاء، إن التوصيات تضمنت أيضا دراسة إصدار قانون خاص لمواجهة معدلات الزيادة السكانية، يؤسس لأدوار كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بقضية الزيادة السكانية، وتوفير استثمارات محلية لتصنيع وسائل منع الحمل في الداخل بدلا من الاعتماد على الاستيراد، وتدريس القضية السكانية فى المناهج التعليمية، وتعزيز دور رجال الدين الإسلامى والمسيحى لشرح صحيح الدين لمواجهة المعتقدات الخاطئة لدى بعض المواطنين.

 

وأضاف بركات، أن البيانات الأحدث حول معدلات الزواج تظهر أن 27% من المتزوجين أقل من 20 عاما، وهو ما يعنى زيادة العمر الانجابى للسيدات من المستوى الحالى، علما بأن متوسط الخصوبة المستهدف هو 1.3 مولود، لافتا إلى أن مصر تستقبل مولود كل 17.7 ثانية عام 2019، وهو اقل من معدل عام 2018 والذي بلغ 17.9 ثانية.

 

وأوضح اللواء خيرت بركات، أن محافظات الوجه القبلي هي التي شهدت أعلى معدلات زيادة طبيعية في المواليد وعلى رأسها محافظات سوهاج وأسيوط وقنا، ويمثل نسبة عدد سكان الوجه القبلى نحو 38% من إجمالى سكان مصر وفقا للتعداد الأخير للسكان.


جهاز الإحصاء

الاحصاء

الزيادة السكانية

اخبار الاقتصاد

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