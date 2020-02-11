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رئيس جامعة سوهاج:السبب الرئيسى لبناء الجامعات هو المساهمة فى تنمية المجتمع

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:58 م
رئيس جامعة سوهاج:السبب الرئيسى لبناء الجامعات هو المساهمة فى تنمية المجتمع جانب من الندوة
سوهاج محمود مقبول

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نظمت جامعة سوهاج، اليوم ندوة تثقيفية بعنوان " التحديات التى تواجه الدولة المصرية ودور الجامعات فى تحقيق رؤية مصر 2030 " بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم، فى إطار فاعليات اسبوع الجامعات الاول الذى تنظمه الجامعة في الفترة من 8 الى 14 فبراير الجاري، بحضور الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، واللواء يوسف وصال باكاديميةالشرطة، واللواء سعيد الدكرورى بوزارة الانتاج الحربى، والدكتور منال ماهر عضو مجلس النواب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وألقى الدكتور احمد عزيز كلمة رحب فيها بضيوف الجامعة، موضحاً ان السبب الرئيسى لبناء الجامعات هو المساهمة فى تنمية المجتمع وان التعليم والحصول على درجات علمية ليس هو الهدف التى تنشده الدولة من انشاء الجامعات ولكن الهدف هو توظيف البحث العلمى فى نهضة ورفعة المجتمع.

وذكر عزيز أن الجامعة تذخر بالعديد من الامكانيات والمراكز التى تسهم فى تنمية ونهضة المجتمع منها تفعيل المبادرات القومية التى تقوم بها الدولة مثل" حملة ١٠٠ مليون صحة" وحياة كريمة، وصنايعة مصر، واتحضر للأخضر.

وألقى اللواء سعيد الدكرورى محاضرة بعنوان "لماذا نحن مستهدفون" اكد خلالها على اسباب الاستهداف الخارجى لمصر والتى ترجع الى اهمية موقع مصر الجغراف، وامتلاك مصر اهم الممرات التجارية فى العالم، مشيرا الى أن مصر كانت ومازالت مهد الحضارات المختلفة.

ومن جانبها ألقت الدكتورة منال ماهر محاضرة بعنوان" دور الشباب فى تحقيق رؤية مصر 2030" ، أكدت فيها انه من الصعب تحقيق تنمية مستدامة ناجحة دون الاستثمار الحقيقى فى الشباب، والاهتمام بخدمات التعليم والصحة، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 ليست رؤية فردية وإنما هى رؤية جماعية تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة من بينها مشاركة قوية للشباب، لافتة الى ضرورة خلق حوار متبادل مع الشباب لتحقيق فكر التشاركية، معبرة عن سعادتها بالمشاركة والحوار مع الشباب فى تلك الندوة.

ومن جانبه اكد اللواء يوسف وصال على اهمية دور الجامعات من اساتذة وطلاب وعاملين فى مواجهة الشائعات التى تعتبر احد أسلحة الاعداء ضد الدولة فى جميع المجالات، وان يكونو بمثابة مبعوثين للقيم والاخلاق فى المجتمع ، موضحاً ان للجامعات دور ريادى فى الادارة العلمية فى الازمات والكوارث لأنها الخط الدفاعى الأول للمجتمع.

 

سوهاج

جامعات مصر

رؤية مصر 2030

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