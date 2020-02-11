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رئيس جامعة القاهرة: قوافل طبية لفحص 14 ألف طالب بالمدن الجامعية وعلاجهم مجانا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:00 ص
رئيس جامعة القاهرة: قوافل طبية لفحص 14 ألف طالب بالمدن الجامعية وعلاجهم مجانا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أنهت كل استعدادات الفصل الدراسى الثانى منذ فترة طويلة، حيث تم الانتهاء من تجهيز قاعات المحاضرات وعمل صيانة لها، كما اتخذت الجامعة كل الإجراءات الكفيلة للمواجهة المحتملة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى برئاسته وعضوية نواب الجامعة وعمداء كليات القطاع الطبي، كما تم تشكيل لجنة أخرى للمتابعة .

وأضاف الخشت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم تجهيز حملة كبيرة للتوعية بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجامعة أعلنت جداول كل الكليات وتجهيز كافة المدرجات، وتم إعلان كل نتائج امتحانات برامج الساعات المعتمدة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة استقبلت الطلاب من أول يوم دراسى للفصل الدراسى الثانى الذى انطلق السبت الماضى، مؤكدا انتظام الدراسة بكل الكليات .

واستطرد الدكتور محمد الخشت أن الجامعة اتخذت إجراءات عاجلة فى المدن الجامعية، خاصة فى ظل وجود 14 ألف طالب وطالبة بها، حيث تم تجهيز تغذية على أعلى مستوى، وكذلك النظافة من خلال شركات متخصصة فى النظافة، خاصة أن طلاب الجامعة أملنا وأمل مصر، لافتا إلى أن الجامعة بصدد تنظيم حملة طبية على الطلبة بالمدن الجامعية للاطمئنان على الصحة العامة للطلاب من خلال كليات ومستشفيات الجامعة مع توفير العلاج المجانى للطلاب حال وجود أى مشاكل صحية، وإجراء فحوصات طبية كاملة على الطلاب بالمدن الجامعية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه تم تعليق إرشادات ولافتات بالتوعية من كورونا بمختلف الكليات، بالإضافة إلى توزيع ملصقات حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .


جامعة القاهرة

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