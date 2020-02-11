سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس "الحرية المصرى" ينهى إجراءات تسلم جثمان نائب الحزب بعد مصرعه بالأسانسير

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:00 م
رئيس "الحرية المصرى" ينهى إجراءات تسلم جثمان نائب الحزب بعد مصرعه بالأسانسير جانب من المؤتمر قبل ساعات من سقوط الأسانسير بقيادى حزب الحرية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتواجد النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى والمتحدث باسم البرلمان، الآن بمشرحة مستشفي السويس لاستلام جثة اللواء الراحل حسن ناجي، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، بعد إنهاء كافة الإجراءات والعودة بها للقاهرة لدفنه.

 

وكان النائب محمد المصرى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، قد كشف اللحظات الأخيرة قبل مصرع اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إثر سقوط أسانسير فى مقر الحزب بمحافظة السويس، حيث أكد أن الراحل صعد فى الأسانسير هو وعضوين آخرين فى الحزب، وبعد وصول الأسانسير للدور السادس، وخروج شخص من الثلاثة، سقط الأسانسير على الفور، مما أدى لوفاة اللواء حسن ناجى.

 

وأضاف النائب محمد المصرى، لـ"اليوم السابع"، أن مقر الحزب فى الدور السادس، حيث صعد هو والدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، والمتحدث باسم البرلمان، في الأسانسير، وحتى وصل إلى مقر الحزب، وبينما كان الأسانسير يقل اللواء حسن ناجى، وأحمد مهنا، وشخص آخر، سقط الأسانسير بعد وصوله الدور السادس، وعلى الفور توفى اللواء حسن ناجى، مؤكدا أن كافة الأمور كانت تسير بشكل جيد، وكان الفقيد موجود ضمن الزيارة، ولم يكن هناك ما ينبؤ بما حدث.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أحمد مهنا أصيب بارتجاج في المخ، وتحول إلى المستشفى، بينما يتواجد حاليا قيادات حزب الحرية، في المشرحة.

 

وكان اللواء حسن ناجى نائب رئيس حزب الحرية المصرى، ومدير مباحث القليوبية السابق، قد لقى مصرعه إثر سقوط المصعد (الأسانسير) وهو بداخله أثناء افتتاح مقر لحزب الحرية المصرى بمحافظة السويس


البرلمان

الحكومه

الحريه المصري

صلاح حسب الله

سقوط اسانسير بالسويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بالتفاصيل.. العناية الإلهية تنقذ متحدث البرلمان من حادث سقوط أسانسير بالسويس

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:24 م

محمد المصرى الشاهد على مصرع قيادى حزب الحرية بسقوط أسانسير يكشف التفاصيل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:03 م

نجاة المتحدث باسم البرلمان من سقوط أسانسير قبل افتتاح مقر حزب الحرية بالسويس.. عطل بالمصعد يؤدى لسقوطه من الدور السادس ومصرع نائب رئيس الحزب اللواء حسن ناجى.. وقيادات بالحزب داخل المشرحة لنقل جثمان الراحل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:49 م

مصرع نائب رئيس حزب الحرية إثر سقوط الأسانسير أثناء افتتاحه مقر الحزب بالسويس

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة