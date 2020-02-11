رئيس "الحرية المصرى" ينهى إجراءات تسلم جثمان نائب الحزب بعد مصرعه بالأسانسير

كتبت إيمان علي

يتواجد النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى والمتحدث باسم البرلمان، الآن بمشرحة مستشفي السويس لاستلام جثة اللواء الراحل حسن ناجي، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، بعد إنهاء كافة الإجراءات والعودة بها للقاهرة لدفنه.

وكان النائب محمد المصرى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، قد كشف اللحظات الأخيرة قبل مصرع اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إثر سقوط أسانسير فى مقر الحزب بمحافظة السويس، حيث أكد أن الراحل صعد فى الأسانسير هو وعضوين آخرين فى الحزب، وبعد وصول الأسانسير للدور السادس، وخروج شخص من الثلاثة، سقط الأسانسير على الفور، مما أدى لوفاة اللواء حسن ناجى.

وأضاف النائب محمد المصرى، لـ"اليوم السابع"، أن مقر الحزب فى الدور السادس، حيث صعد هو والدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، والمتحدث باسم البرلمان، في الأسانسير، وحتى وصل إلى مقر الحزب، وبينما كان الأسانسير يقل اللواء حسن ناجى، وأحمد مهنا، وشخص آخر، سقط الأسانسير بعد وصوله الدور السادس، وعلى الفور توفى اللواء حسن ناجى، مؤكدا أن كافة الأمور كانت تسير بشكل جيد، وكان الفقيد موجود ضمن الزيارة، ولم يكن هناك ما ينبؤ بما حدث.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أحمد مهنا أصيب بارتجاج في المخ، وتحول إلى المستشفى، بينما يتواجد حاليا قيادات حزب الحرية، في المشرحة.

وكان اللواء حسن ناجى نائب رئيس حزب الحرية المصرى، ومدير مباحث القليوبية السابق، قد لقى مصرعه إثر سقوط المصعد (الأسانسير) وهو بداخله أثناء افتتاح مقر لحزب الحرية المصرى بمحافظة السويس