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ذكرى عالم الكيمياء روبرت هولى مكتشف الحمض الريبى النووى الناقل للحمض الأمينى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:16 م
ذكرى عالم الكيمياء روبرت هولى مكتشف الحمض الريبى النووى الناقل للحمض الأمينى روبرت وليام هولى
كتب ــ على عبد الرحمن

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تمر اليوم الثلاثاء ذكرى رحيل عالم الكيمياء الحيوية الأمريكى روبرت وليام هولى، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب لأبحاثه حول المكونات الوراثية المسئولة عن تنظيم عملية تخليق البروتينات فى نواة الخلية.

 

ولد روبرت وليام هولى فى ولاية إلينوى الأمريكية فى مثل 28 يناير عام 1922، والتحق بالمدارس العامة بولايات إلينوى وكاليفورنيا وإيداهو، وبعد حصوله على الشهادة الثانوية من مدرسة إربانا الثانوية عام 1938.

 

 درس روبرت وليام هولى الكيمياء فى جامعة إلينوى حيث حصل على درجة البكالوريوس فيها عام 1942، وانتقل بعد ذلك إلى جامعة كورنيل لاستكمال دراساته العليا حيث حصل على درجة الدكتوراه بالفلسفة فى الكيمياء العضوية عام 1947 بعد أن توقفت أعماله البحثية لفترة من الزمن أثناء الحرب العالمية الثانية.

 

التحق روبرت وليام هولى بزمالة ما بعد الدكتوراه بالجمعية الكيميائية الأمريكية تحت إشراف البروفيسور كارل ستيفنس بجامعة ولاية واشنطن خلال الفترة بين عامى 1947-1948، وبعد ذلك عاد إلى جامعة كورنيل كأستاذ مساعد للكيمياء العضوية بمحطة جنيفا التجريبية عام 1948.

 

أصبح روبرت وليام هولى أستاذًا مشاركًا بين عامى 1950 و1957 وفى خلال هذه الفترة التحق بزمالة جوجنهايم التذكارية فى قسم الأحياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 1955-1956، وفى عام 1958 عاد روبرت هولى إلى إيثاكا بنيويورك ليعمل بوظيفة باحث كيميائى بمختبر النبات والتربة والتغذية الأمريكى.

 

وفى عام 1964 تفرغ روبرت وليام هولى للعمل كأستاذ للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية فى جامعة كاليفورنيا، وشغل منصب رئيس القسم عامى 1965 و1966، واكتشف هولى الحمض الريبى النووى الناقل للحمض الأمينى "ألانين"، وانتهى من تحديد تتابع النيوكليوتيدات فيه عام 1964، وهو العمل الذى نال بسببه جائزة نوبل فى الطب عام 1968.

 

توفى روبرت وليام هولى فى مدينة لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا عام 1993 عن عمر يناهز 71 عامًا.


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