وتابع كاي أن الصين لاتزال تحاول الكشف عن أصول الفيروس، وبحسب بعض الأبحاث المبدئية، فإن الفيروس ربما انتقل من حيوان، ولكن أمامنا الكثير مما يجب اكتشافه.

وأشار "أعتقد أنه صحيح أن هناك الكثير مما لا يزال غير معلوم، وعلماؤنا والعلماء الأمريكيون، وعلماء من دول العالم الأخرى يقدمون أفضل ما لديهم من أجل معرفة المزيد عن الفيروس".

ورحب تسوي بمشاركة الخبراء الأمريكيين في جهود الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، لافتا إلى أن مركزي السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين والولايات المتحدة على تواصل وثيق، وإن بعض الخبراء الأمريكيين قدموا بالفعل إلى الصين بمبادرة منهم.

وكان السيناتور الجمهوري توم كوتون، وهو عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أركنساس وعضو لجنة القوات المسلحة في المجلس، قال مؤخرا إن "فيروس كورونا ربما يكون نشأ بمختبر للسلامة البيولوجية في ووهان، وهي مدينة تقع وسط الصين شهدت بداية تفشي مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا".