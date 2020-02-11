قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة "تسوى تيان كاى" إن ما قاله سيناتور أمريكى بأن فيروس كورونا الجديد له صلة بأبحاث حول الأسلحة البيولوجية "ادعاء مجنون على نحو مطلق"، محذرا من أن مثل هذا الادعاء قد يؤدي إلى تبعات ضارة، وأضاف كاى - فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - "من المؤذي والخطير للغاية، إثارة الشكوك والشائعات ونشرها بين الناس. هذا سيخلق الذعر ويذكي التمييز العنصري وكراهية الأجانب وكل تلك الأمور التي ستلحق ضررا فعليا بجهودنا المشتركة لمكافحة الفيروس".
وتابع كاي أن الصين لاتزال تحاول الكشف عن أصول الفيروس، وبحسب بعض الأبحاث المبدئية، فإن الفيروس ربما انتقل من حيوان، ولكن أمامنا الكثير مما يجب اكتشافه.
وأشار "أعتقد أنه صحيح أن هناك الكثير مما لا يزال غير معلوم، وعلماؤنا والعلماء الأمريكيون، وعلماء من دول العالم الأخرى يقدمون أفضل ما لديهم من أجل معرفة المزيد عن الفيروس".
ورحب تسوي بمشاركة الخبراء الأمريكيين في جهود الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، لافتا إلى أن مركزي السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين والولايات المتحدة على تواصل وثيق، وإن بعض الخبراء الأمريكيين قدموا بالفعل إلى الصين بمبادرة منهم.
وكان السيناتور الجمهوري توم كوتون، وهو عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أركنساس وعضو لجنة القوات المسلحة في المجلس، قال مؤخرا إن "فيروس كورونا ربما يكون نشأ بمختبر للسلامة البيولوجية في ووهان، وهي مدينة تقع وسط الصين شهدت بداية تفشي مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا".
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس الاثنين، بواقع 103 حالات في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان.
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