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خيرت بركات: مصر تستقبل مولودا كل 17.3 ثانية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:01 م
خيرت بركات: مصر تستقبل مولودا كل 17.3 ثانية اللواء خيرت بركات ،رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

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أعلن اللواء خيرت بركات ،رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد السكان في مصر الى 100 مليون مواطن مسجل في الداخل، لتصبح المليون الاولى في تاريخ مصر.
 
وقال اللواء خيرت بركات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، ان متوسط الزيادة السكانية اليومية خلال عام 2019 بلغ 4813 نسمة اي فرد كل ساعة اي 3.3 فرد كل دقيقة وهو ما يعني ان الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" أن المولود رقم 100 مليون بنت، اسمها ياسمين من محافظة المنيا.

وأضاف رئيس الجهاز، أن محافظات الوجه القبلي هي الأكثر مساهمة في الزيادة السكانية.

وسجلت الساعة السكانية المعلقة بمبني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ قليل وصول تعداد مصر لـ100 مليون نسمة، وهو حدث لن يتكرر قبل سنوات طويلة.

وعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لنحو 100 مليون نسمة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ويستعرض المؤتمر أبرز وأهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.

ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.

ومع وصول عدد السكان إلى هذا الرقم تكتسب التركيبة السكانية لمصر أهمية كبيرة للتعرف على أبرز خصائصها، من حيث التوزيع النسبي للفئات العمرية من الأطفال والشباب وكبار السن، ونسب الذكور إلى الإناث، وتوزيع السكان بين الريف والحضر.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من أهم ما يميز التركيبة السكانية في مصر، وأبرزها نسب الشباب بين الفئات العمرية، ومجموعة من المؤشرات الأخرى وتشمل ما يلي:

بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية "18 ـ 29 سنة" نحو  20.2 مليــون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان "50،6% ذكور، 49،4% إناث" وذلك وفقا لتقديرات السكان خلال عام 201، بلغ عدد الأسـر التي يرأسها شباب نحو مليوني و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي الأسـر، ونحو %44.6  من إجمالي الشباب يستخدمون الحاسب الآلي "47،8% ذكور، 44،6% إناث"، ونحو 47،4% من إجمالي الشباب يستخدمون الإنترنت "51،9% ذكور، 42،8% إناث".

كما  استحوذت محافظة القاهرة على أعلــى نسبــة للشباب مستخدمي وسائــل تكنــولوجيا المعلومات 13،5% "13% ذكور، 14،1% إناث"، وبلغت نسبة مساهمة الشباب "18 -29 سنة" نحو %46.1في قوة العمل طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2017، "63،4٪ ذكور، 27،5٪ إناث"، 9،1٪ منهم أميين و43،8٪ من حاصلين على مؤهل متوسط، 24،2% حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

 وبلغ معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة لكل كيلو متر مربع، 1422 نسمة فى مصر، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 71.2 سنة للذكور، 73.9 سنة للإناث، بلغت نسبة سكان الحضر 42.6% من إجمالى السكان، بلغت نسبة السكان فى الفئة العمرية "أقل من 15 سنة"، 34.2% من إجمالى السكان، بلغت نسبة السكان فى الفئة العمرية "65 سنة فأكثر"، 3.9% من إجمالى السكان، وبلغ  معدل المواليد 26.8 مولود حى لكل 1000 من السكان، بلغ معدل الوفيات 5.7 حالة وفاة لكل 1000 نسمة، بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع، 15.1 حالة لكل 1000 مولود حى، يمثل عدد سكان مصر 1.3% من إجمالي سكان العالم، و7.6% من إجمالي سكان قارة إفريقيا.

 

 


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