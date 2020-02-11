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خبير سياحى بالأقصر: قرارات وزير السياحة تدعم مستثمرى القطاع بالمحافظة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:00 ص
خبير سياحى بالأقصر: قرارات وزير السياحة تدعم مستثمرى القطاع بالمحافظة لقاءات وزير السياحة فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الخبير السياحي محمود إدريس، أن جميع المستثمرين بالقطاع السياحي في محافظة الأقصر أعربوا عن تفاؤلهم عقب لقاء الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع أكثر من 100 من مستثمري السياحة وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وقيادات القطاع السياحي بمحافظة الأقصر، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة السياحة بها، وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسيد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية والسيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الفنادق.

وأضاف الخبير السياحى محمود إدريس لـ"اليوم السابع"، أن وزير السياحة والآثار فتح قلبه وتحدث بصراحة وشفافية، واستمع باهتمام لكل ملاحظات ومطالب الحضور، مضيفا أن أنماط السياحة الثقافية في مصر، شهدت الكثير من القفزات خلال الموسم السياحي الجاري، الذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي ويستمر حتى شهر أبريل المقبل، وحقق نجاحات كبيرة ويعتبر الأفضل من السنوات الماضية.

وأوضح محمود إدريس، أنه من أهم القرارات التى أشعرت رجال السياحة بأن الوزير يهتم بمشكلاتهم هو العمل على إنشاء اللجنة الوزارية لشؤون السياحة والآثار بقيادة رئيس مجلس الوزراء وبحضور سبعة وزراء وممثلي كافة جهات الدولة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة، كما سيتم العمل على استصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص وتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية كل جهات الدولة لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت وتيسيرها على المستثمرين، كما أنه من القرارات الهامة الإتفاق على ربط الأقصر بشرم الشيخ وسوف يتم تشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ هذا الأسبوع.

 

 


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