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حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط فى الخليفة والسيدة زينب.. صور

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:57 م
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط فى الخليفة والسيدة زينب.. صور حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة القاهرة تنفيذ عدة حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط، بأحياء السيدة زينب والخليفة، حفاظا على اراواح المواطنين والمارة بمحيط تلك العقارات وحفاظا على العقارات المجاورة لها.
 
وبدأ حى الخليفة برئاسة العميد حاتم السبع حملة إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة بالعقار رقم 5 زقاق مبارز من شارع العيادية بالسيدة عائشة والمكون من دورين بالارضى وجارى استكمال الأعمال وباقي العقارات بنطاق الحي فور الانتهاء من عمل الدراسات الأمنية وتحديد موعد التنفيذ وتم ذلك بحضور الإدارات المختصة بالحى.
 
كما نفذ حى السيدة زينب، برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، إزالة الأبنية ذات الخطورة الداهمة، وتم البدء بحملة إزالة للعقار رقم 1 زقاق عبد الله سالم الدرب الجديد، حيث تابع رئيس الحى أعمال الإزالة، بالتنسيق مع شرطة المرافق.
 
وفى سياق أخر، أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن هناك متابعة دورية لأعمال الهدم للمخالفات البنائية فى المهد بكافة أحياء المنطقة الغربية، وفى هذا الإطار  نفذت أحياء المنطقة عدد كبير من الإزالات لمخالفات البناء خلال أسبوع ماضى.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن حى غرب أزال مبانى مخالفة بدون ترخيص بجوار كشك ورد بشارع الجزيرة، وحي الوايلي أوقف أعمال بناء بدون ترخيص بـ3 عقارات بشارع عزبة عبد النبى بمنشية الصدر وتم تحرير المحاضر القانونية للمخالف كما تم تحريز مواد البناء وإيداعها بمخازن الحى، وحى الأزبكية أزال أعمال مبانى بدون ترخيص بالعقار 97 بشارع الجمهورية.
 
وفى حى عابدين تم إزالة أعمال إنشائية مخالفة بالعقار 18 شارع عبد العزيز، وفى حى باب الشعرية تم تنفيذ إزالة فى المهد بالعقار رقم 7 و 9 حارة زرع النوى من شارع الجيش، وفى حى الموسكى تم إزالة شده خشب من محل 14 الشيخ ندى، وفى حى بولاق تم إزالة التعديات بمدخل العقار 71 شارع 26  يوليو.
 
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (1)
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (1)

حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (2)
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (2)

حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (3)
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (3)

حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (4)
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (4)

حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (5)
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (5)

حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (6)
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (6)

حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (7)
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (7)

حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (8)
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (8)

حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (9)
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (9)

حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (10)
حملات لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بالخليفة والسيدة زينب (10)



 

 


القاهرة

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سقوط عقار

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