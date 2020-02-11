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حقوق الإنسان بالعراق تأسف لاستخدام المتظاهرين القوة ضد الأمن بالوثبة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:49 ص
حقوق الإنسان بالعراق تأسف لاستخدام المتظاهرين القوة ضد الأمن بالوثبة مظاهرات العراق
أ ش أ

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أعربت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية فى ساحة الوثبة وسط بغداد، داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأوضحت المفوضية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر فى بغداد وباقى المحافظات.
 
ونوهت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، بأنها وثقت حدوث عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف)، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية فى ساحة الوثبة مما تسبب فى إصابة اثنين من العناصر الأمنية.
 
وأشارت، إلى أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتجاوزًا لحدود التظاهر السلمي، مطالبة القوات الأمنية والمتظاهرين بالمزيد من التعاون والتنسيق والالتزام بالأماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع التجاوز على المحال والمبانى التجارية فى المنطقة.
 
وكانت مفوضية حقوق الإنسان، قد أعلنت فى وقت سابق، عن سقوط 550 قتيلا فى العراق منذ بدء التظاهرات، وأن هناك نحو 276 ضحية في بغداد وحدها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل لها.
 
وتشهد المدن والمحافظات العراقية، احتجاجات غاضبة رفضًا لاختيار محمد علاوى لتشكيل الحكومة الجديدة.
 
 
وأمهل متظاهرى محافظة ذي قار حكومة تصريف الأعمال في العراق أسبوعًا من أجل إجراء استفتاء شعبى لاختيار رئيس وزراء عراقى مستقل بعيدًا عن الأحزاب السياسية.
 

العراق

حقوق الانسان بالعراق

مظاهرات العراق

حقوق الانسان

الامن العراقى

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