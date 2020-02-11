حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

كتب محمود العمرى

أعلن حزب المستقبل التركي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة سيكون مؤسس الحزب ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو. وأكد نائب رئيس حزب المستقبل التركي، مصطفى نديم يمالي، أن مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون أحمد داوود أوغلو، والمنشق عن حزب العدالة والتنمية.

وقال "يمالي" فى تصريحات نشرها موقع "تركيا الآن"، إنهم يتوقعون أن يصوت الأتراك لاختيار رئيس جديد قبل عام 2023، وأن تقديرات الحزب تشير إلى أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في غضون عام أو عام ونصف.

يذكر أن داوود أوغلو فتح النار على أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، خلال حوار له مع جريدة ميديا سكوب التركية. وأكد أنه أثناء فترة عمله رئيسًا للوزراء، كان هناك بعض من أعضاء جماعة «جولن» داخل تشكيل «العدالة والتنمية»، وأنهم كانوا يسعون لافتعال أزمة معه، استعدادًا ليوم 15 يوليو، مستغلين حالة عدم الاستقرار حينها، وقال كانوا يعلمون أنني لو بقيت في منصبي رئيسًا للوزراء، فإنني كنت سأقدم على تصفيتهم جميعًا، مشددًا على وجود عناصر خطيرة داخل حزب العدالة والتنمية حتى الآن.

وفى ذات السياق، فضح رئيس حزب المستقبل التركي ورئيس الوزراء التركى الأسبق، أحمد داوود أوغلو، مسرحية الانقلاب المزعوم في تركيا على رجب طيب أردوغان الرئيس التركىمؤكدًا أنه كان يعلم كل شيء، وكان يتسعد لتصفية جميع من يخططون للانقلاب، ولذلك فإن حزب العدالة والتنمية الذي كان أحد قياداته قد قرر التخلص منه والإطاحة به من المنصب.