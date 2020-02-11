سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:02 م
حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية أردوغان - أحمد داوود أوغلو
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حزب المستقبل التركي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة سيكون مؤسس الحزب ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو. وأكد نائب رئيس حزب المستقبل التركي، مصطفى نديم يمالي، أن مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون أحمد داوود أوغلو، والمنشق عن حزب العدالة والتنمية.

وقال "يمالي" فى تصريحات نشرها موقع "تركيا الآن"، إنهم يتوقعون أن يصوت الأتراك لاختيار رئيس جديد قبل عام 2023، وأن تقديرات الحزب تشير إلى أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في غضون عام أو عام ونصف.

يذكر أن داوود أوغلو فتح النار على أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، خلال حوار له مع جريدة ميديا سكوب التركية. وأكد أنه أثناء فترة عمله رئيسًا للوزراء، كان هناك بعض من أعضاء جماعة «جولن» داخل تشكيل «العدالة والتنمية»، وأنهم كانوا يسعون لافتعال أزمة معه، استعدادًا ليوم 15 يوليو، مستغلين حالة عدم الاستقرار حينها، وقال كانوا يعلمون أنني لو بقيت في منصبي رئيسًا للوزراء، فإنني كنت سأقدم على تصفيتهم جميعًا، مشددًا على وجود عناصر خطيرة داخل حزب العدالة والتنمية حتى الآن.

وفى ذات السياق، فضح رئيس حزب المستقبل التركي ورئيس الوزراء التركى الأسبق، أحمد داوود أوغلو، مسرحية الانقلاب المزعوم في تركيا على رجب طيب أردوغان الرئيس التركىمؤكدًا أنه كان يعلم كل شيء، وكان يتسعد لتصفية جميع من يخططون للانقلاب، ولذلك فإن حزب العدالة والتنمية الذي كان أحد قياداته قد قرر التخلص منه والإطاحة به من المنصب.


عاجل

اخبار عاجلة

اخبار مصر

اردوغان

تركيا

الانتخابات التركية

انتخابات الرئاسة التركية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة