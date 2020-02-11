حزب أردوغان يسرح الموظفين المعارضين من أعمالهم ببلديات تركيا

كتبت : هناء أبو العز

سرح حزب العدالة والتنمية التركى، أعضاء رابطة صندوق العمال الثوريين وهم أليڤ شاكر، ونازلي دينيز تان، و جونچا تشاتين في بلدية بيرجاما التابعة لحزب العدالة والتنمية.

وتستمر الفضائح في بلدية بيرجاما، التي انتقلت من حزب الشعب الجمهوري إلى حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس.

فعندما اضطر العديد من العمال بالضغط عليهم إلى الاستقالة في الفترة الماضية، تم فصل 3 عاملات الآن من أعضاء رابطة صندوق العمال الثوريين.

وبدأ المفصولون عن العمل وهم أليڤ شاكر، ونازلي دينيز تان، وجونچا تشاتين فاعليات للمطالبة بحقوقهم امام بلدية بيرجاما.

وأكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، ولى أغبابا، لفت الانتباه إلى حظر 16 إضرابًا عن العمل فى عهد حزب العدالة والتنمية، وكذلك إلى انخفاض عدد الإضرابات 85% فى الفترة من 2001 وحتى 2015، وعلق نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، قائلا: إن حق الإضراب فى تركيا أصبح مجرد حق مكتوب على الورق فقط.

وأضاف نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن حوالى 10 آلاف عامل فى خط الأعمال المعدنية، أعلنوا أنهم سيضربون عن عملهم فى الخامس من نوفمبر، مشيرًا إلى أنه تم منع ما يقرب من 200 ألف عامل من حقهم فى الإضراب خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.