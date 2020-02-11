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حبس عنصر إجرامى لتزويره العملات النقدية وترويجهما على عملائه بالشرقية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:07 م
حبس عنصر إجرامى لتزويره العملات النقدية وترويجهما على عملائه بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد حمدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، من حبس عنصر إجرامى لقيامه بتزوير العملات النقدية وترويجها على عملائه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية للرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، عن قيام " السيد ذ " 46 سنة عاطل مقيم سنهوة، له معلومات جنائية- مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر، وإدارتها مركزًا لتزوير العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائه.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإذن النيابة العامة، توجهت مأمورية من مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، ومعاونيه، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من تم استهداف المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على (طباعة إسكنر ليزر - مكواه بخار - 4 عبوات حبر ألوان مختلفة - 11 عبوة صمغ - 1 عبوة مادة لاصقة "كوله" - ورق شفاف أبيض معد للطباعة - 1 رزمة ورق - عدد 219 ورقة مطبوع على إحدى جانبيها فئة مائتى جنيه مقلدة "جارى استكمال طباعتها" - مبلغ 55 ألف جنيه مُقلدة)، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تزوير العملات النقدية باستخدام الأدوات المضبوطة وترويجها على عملائه مقابل أجر مادى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

 

يذكر أن أجهزة الأمن بالشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط نجار وبحوزته 975 قطعة آثار أثناء قيامه بترويجها بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع، وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام قيام "نجار"، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إيصال أمانة" بحيازة قطع أثرية وتردده على دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع.


مصر

اخبار مصر

مركز منيا القمح

العاشر من رمضان

عملات نقدية مزورة

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