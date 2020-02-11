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حبس تشكيل عصابى لسرقة التوك توك ومغافلتهم بإلقاء الشطة على سائقها بالقليوبية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:32 م
حبس تشكيل عصابى لسرقة التوك توك ومغافلتهم بإلقاء الشطة على سائقها بالقليوبية توك توك - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة مركبات التوك توك من الطرق الرئيسية بأسلوب المغافلة بوضع مادة حارقة"شطة"على قائديها

 

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بتلقيه بلاغا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، مفادها قيام كلًا من "ى ت ى" 26 سنة، عاطل ومقيم أبو زعبل – دائرة المركز، السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا " مخدرات – سرقه، و"ع م ع " 22 سنه، عاطل ومقيم عزبه إده – أبو زعبل – دائرة المركز، و"م ا ع " 20 سنه، عاطل ومقيم ذات العنوان، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك من الطرق الرئيسية والفرعية بأسلوب المغافلة عن طريق إلقاء ماده حارقه (شطه) على قائديها.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك وضبط بحوزتهم عدد 2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى وعدد 5 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام، وسلاح أبيض "مطواه" وكيس بداخله مادة حارقه "شطه" ومبلغ مالى 550 جنيها، وعدد 3 هاتف محمول حال استقلالهم عدد 3 مركبات توك توك بدون لوحات معدنية.

 

بمواجهه المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ومركبات التوك توك من متحصلات السرقة والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

 

بتطوير مناقشتهم أقروا بارتكابهم عدة وقائع أخرى، وقيامهم بالتصرف بالبيع فى مركبات التوك توك الرابعة والخامسة بناحية مدينة السلام، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات خاصتهم المشار إليها.

 

وتم اتخاذ إجراءات كف البحث عن المركبات المضبوطة فى حينه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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