جامعة حلوان تنظم معرض خيرى ومنتجات مخفضة للطلاب تبدأ من 5 جنيهات

نظمت إدارة التكافل الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرضا خيريا.

وتولى جامعة حلوان اهتماماً كبيراً بالتكافل المجتمعى ورعاية الطلاب والعاملين الأكثر احتياجاً، لتخفيف العبء الاقتصادى عنهم، من خلال التواصل الاجتماعى مع منظمات المجتمع المدنى لتلبية احتياجات الطلاب داخل الجامعة من خلال تقديم مجموعة من المعروضات بأسعار مخفضة للطلاب تتراوح بين 5 جنيهات إلى 60 جنيها وتتنوع بين منتجات جلدية من أحذية وشنط بالإضافة لعدد كبير من قطع الملابس.

وأشار البيان الصادر عن جامعة حلوان إلى أنه من المقرر أن يستمر المعرض حتى الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020 بقاعة (ن) الملحقة بالمبنى الإدارى بالحرم الجامعى.

الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا مع كل من الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفى ومنسق مشروع مودة بجامعة حلوان ومدربى المشروع بالجامعة، ومسئولى مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، راندا فارس المدير الحالى لمشروع مودة بوزارة التضامن، وأحمد عباس مسئول مبادرة تدريب طلاب الجامعات فى مشروع مودة، وحسن عدلة مسئول المتابعة والتقييم بالمشروع، انطلاقاً من دور جامعة حلوان فى تأهيل الشباب الجامعى وخدمة المجتمع المحيط تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وتضمن الاجتماع تقييم وزارة التضامن لأداء الجامعة بالمشروع خلال الفصل الدراسى الأول بالإضافة إلى عرض آليات تطبيق المشروع خلال الفصل الدراسى الثانى.

ورحب الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة بجميع الحضور مثمناً جهود جميع الأطراف فى نجاح المشروع، ومؤكداً على أن مشروع مودة مشروع شديد الأهمية ومفيد للطلاب فى حياتهم خاصة بعد التخرج، وقد أصبح تطبيق جامعة حلوان للمشروع نموذجاً يحتذى به فى الجامعات الأخرى فى ظل استمرار تطبيق المشروع لأن الجامعة ليست فقط علوم أكاديمية وإنما علوم اجتماعية ومهارات حياتيه، مشيرا إلى أن المشروع يعالج مشكلة حقيقية فى المجتمع المصرى ولذلك كان على الدولة أن تتخذ إجراءات فعلية فى الوقت الذى تدعم فيه إدارة الجامعة المشروع وتتابع كافة نتائجه باستمرار.

وأعلنت الدكتورة حنان كمال منسق مشروع مودة، أن تدريبات المشروع مستمرة وتبدأ خلال الأسبوع الثانى للفصل الدراسي الثانى فى الوقت الذي تحقق فيه جامعة حلوان نتائج متقدمة حيث تم تدريب ما يقرب من 15826 طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة والمدينة الجامعية.