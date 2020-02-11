جامعة حلوان: تدريب 15826 طالبا بمشروع مودة وتأهيلهم للزواج

كتب ـ محمد صبحى

عقد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا مع كل من، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفى ومنسق مشروع مودة بجامعة حلوان ومدربى المشروع بالجامعة، ومسئولى مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، راندا فارس المدير الحالى لمشروع مودة بوزارة التضامن، وأحمد عباس مسئول مبادرة تدريب طلاب الجامعات فى مشروع مودة، وحسن عدلة مسئول المتابعة والتقييم بالمشروع، وذلك انطلاقاً من دور جامعة حلوان فى تأهيل الشباب الجامعى وخدمة المجتمع المحيط تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء عن جامعة حلوان، تضمن الاجتماع تقييم وزارة التضامن لأداء الجامعة بالمشروع خلال الفصل الدراسى الأول بالإضافة إلى عرض آليات تطبيق المشروع خلال الفصل الدراسى الثانى.

ورحب الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة بجميع الحضور مثمناً جهود جميع الأطراف فى نجاح المشروع، ومؤكداً على أن مشروع مودة مشروع شديد الأهمية ومفيد للطلاب فى حياتهم خاصة بعد التخرج، وقد أصبح تطبيق جامعة حلوان للمشروع نموذجاً يحتذى به فى الجامعات الاخرى فى ظل استمرار تطبيق المشروع لأن الجامعة ليست فقط علوم أكاديمية وإنما علوم اجتماعية ومهارات حياتيه، مشيرا إلى أن المشروع يعالج مشكلة حقيقية في المجتمع المصرى ولذلك كان على الدولة أن تتخذ إجراءات فعليه فى الوقت الذى تدعم فيه إدارة الجامعة المشروع وتتابع كافة نتائجه باستمرار.

وأعلنت الدكتورة حنان كمال منسق مشروع مودة، أن تدريبات المشروع مستمرة وتبدأ خلال الأسبوع الثانى للفصل الدراسي الثانى فى الوقت الذي تحقق فيه جامعة حلوان نتائج متقدمة حيث تم تدريب ما يقرب من 15826 طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة والمدينة الجامعية.

وأشادت راندا فارس المدير الحالى لمشروع مودة بالوزارة بأداء جامعة حلوان فى التدريب، لافتة إلى أن تقارير نتائج المشروع تشير إلى أن جامعة حلوان هى الأعلى فى مؤشرات الأداء والادق فى التنفيذ كما يتم التدريب فيها على مستوى كافة كليات الجامعة.

كما أشاد مسئولو وزارة التضامن بممارسات جامعة حلوان في التدريب وإجراء الاختبارات القبلية والبعدية لتحسين الأداء خلال المراحل القادمة وهي الاختبارات التي تم تعميمها بعد ذلك علي جميع التدريبات بالمشروع في كافة الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء استعرض مدربو مشروع مودة بالجامعة أبرز التحديات التى واجهتهم خلال مراحل التدريب وأهم التوصيات التى يمكن أن تسهم فى إنجاح ونشر المشروع بصورة أكبر حتى يمكن تحقيق استفادة الطلاب منه بأعلى درجة.

يذكر أن مشروع مودة هو مشروع للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل المقبلين على الزواج لإمدادهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة.