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جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية لقرية العمار بمركز طوخ

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:06 م
جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية لقرية العمار بمركز طوخ جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية لقرية العمار بمركز طوخ
القليوبية نيفين طه

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نظمت كلية الطب البيطرى بمشتهر - جامعة بنها قافلة بيطرية لقرية العمار التابعة لمركز طوخ . وتاتى القافلة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتورة إيمان البيطار - المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة و الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية .وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية وبإشراف الدكتورمحمد خالد محفوظ - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

وقال غانم إلى أنه تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لعدد 32 حالة أمراض باطنة ومعدية وتناسليات، وعدد 227 حالة دواجن.

 

 واضاف الى انة شارك فى القافلة عدد 14 من أعضاء هيئة التدريس والأطباء البيطريين بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية وعدد 32 طالبا وطالبة.

 

وأشار غانم إلى أن مشاركة الطلاب فى القوافل يأتى ضمن رفع المهارات العملية والمهنية والحقلية لهم بما يؤهل الخريج لسوق العمل فضلا عن الدور الذى تقوم به الكلية فى دعم الخدمات المجتمعية ورفع كفاءة وتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة القليوبية.

وفى سياق آخر، عقدت لجنة السلامة والصحة المهنية بجامعة بنها اجتماعها بحضور الدكتورعبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة الادارية بالجامعة، وسامية عبدالحميد - أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الادارية وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية.

 وقالت سامية عبدالحميد ان الاجتماع ناقش ملاحظات مديرية القوى العاملة بالقليوبية كما أنه تم مراجعة إجراءات الأمن والسلامة داخل الجامعة والادارات المختلفة والمعامل وقاعات التدريس والمخازن من حيث سلامة التوصيلات الكهربائية ووجود صناديق الإسعافات الأولية وسائل الاطفاء ونظام الإنذار الاتوماتيكي.

 وأشار الدكتور عبدالقادر عبدالكريم انه تم اتخاذ عدد من القرارات أثناء الاجتماع بشأن تشكيل لجان فرعية بجميع كليات الجامعة وذلك من أجل التعاون وتقديم المساعدة عن طريق توفير الدعم المعلوماتى لمتخذى القرار وذلك لإيجاد حلول لاى أزمة وتفادى وجود أى ملاحظات على السلامة والصحة المهنية بالجامعة. واقترح أن تعمل اللجان تحت إدارة وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة ومديرها التنفيذى الدكتور/ إبراهيم راجح على أن تكون نتائج الاجتماع متاحة للعرض على مجلس إدارة وحدة إدارة الأزمات والكوارث المقبل للتنسيق بين عمل اللجان وعمل الوحدة.

 

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