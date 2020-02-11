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جامعة المنوفية تحصد المركز الثانى فى ماراثون أسبوع الجامعات الأول بسوهاج

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:15 م
جامعة المنوفية تحصد المركز الثانى فى ماراثون أسبوع الجامعات الأول بسوهاج ماراثون أسبوع الجامعات الأول في سوهاج
المنوفية - محمود شاكر

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حصل الطالب حسن عمار بالفرقة الأولى كلية الحقوق على المركز الثانى والميدالية الفضية فى ماراثون أسبوع الجامعات الأول (طلاب - عاملين - أعضاء هيئة تدريس ) المقام فى جامعة سوهاج تحت شعار "الرياضة تجمعنا" وأقيم المارثون على ارض الجامعة الجديدة بالكوامل وكان المارثون لمسافة ٥ كيلومتر داخل الحرم الجامعى.

كما حصل الطالب رحمى احمد بالفرقة الرابعة تربية رياضية على المركز الرابع ، بينما حصل الطالب ابراهيم فرج بالفرقة الثانية كلية التجارة على المركز الخامس، وتم تكريم الطلاب من الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج متمنيًا التوفيق لهم، وفد الجامعة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويرافق الوفد الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

كما تفقدت اليوم لجنة التميز البيئى بجامعة المنوفية مع بداية الفصل الدراسى الثانى ، كليات التمريض و الطب ومعهد الكبد القومى بالمجمع الطبى ، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعةوالدكتور احمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتورة آمال شحاتة وكيل كلية التمريض لشئون والدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقامت اللجنة بتفقد حدائق الكليات والممرات والمداخل الخارجية والداخلية ومتابعة تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص بها من ندوات وقوافل وورش عمل.

كما تفقدت المدرجات والسلالم والمعامل والورش ومدى تواجد النباتات الخضراء داخل المبانى والخدمات الطلابية من أماكن الجلوس والكافتيريات هذا بالإضافة إلى صيانة الكهرباء ودورات المياة ومنظومة الحريق والمخازن وكيفية التخلص من المخلفات ونماذج الأنشطة التى تخدم مجال البيئة.

وتشكلت اللجنة من الدكتورة سحر عيد وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع رئيسا والدكتور خالد شاهين وكيل كلية الاقتصاد المنزلى والدكتور احمد دنيا وكيل كلية الصيدلة والدكتورة درية خيرى وكيل كلية الزراعة وعلاء فتحى مدير عام خدمة المجتمع وناهد المصيلحى مدير عام المشروعات البيئية والمهندس هانى ميخائيل مدير عام الصيانة .


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