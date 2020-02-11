تواريخ مهمة مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "ميدان الشهداء"

كتب إيهاب المهندس

أوشكت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة 8 متهمين فى أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها ..

1 ـ " 26 يوليو 2013"، ويشير لتاريخ أحداث الشغب التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان.

2 ـ "17 إبريل 2016"، ويشير لتاريخ الحكم على المتهمين وآخرين هاربين باحكام ما بين السجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات.

3 ـ "7 يوليو 2019"، ويشير لتاريخ قبول محكمة النقض لطعن المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

4 ـ "9 ديسمبر 2019"، محكمة الاستئناف تحدد جلسة 22 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع والتخويف والحريق والإتلاف، لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد.

وكما جاء فى أمر الإحالة المتهمون شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم ياسر محمد عبد الفتاح حبش، وحسني عبد الله حسن، وأحمد كمال فهيم شحاته، وعبد الحليم أحمد مبروك، وأحمد صلاح الدين، وعادل عزت الدين، وأحمد مجدي عبد الباقي، وعادل محمود عبد الغني، وعمر وضا عبد الصمد، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم أو قتل كل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية.