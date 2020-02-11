سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تواريخ مهمة مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "ميدان الشهداء"

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:00 ص
تواريخ مهمة مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "ميدان الشهداء" محكمة، ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوشكت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة 8 متهمين فى أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها  ..

1 ـ " 26 يوليو 2013"، ويشير لتاريخ أحداث الشغب التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان.

2 ـ "17 إبريل 2016"، ويشير لتاريخ الحكم على المتهمين وآخرين هاربين باحكام ما بين السجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات.

3 ـ "7 يوليو 2019"، ويشير لتاريخ قبول محكمة النقض لطعن المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

4 ـ "9 ديسمبر 2019"، محكمة الاستئناف تحدد جلسة 22 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

 

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع والتخويف والحريق والإتلاف، لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد.

وكما جاء فى أمر الإحالة المتهمون شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم ياسر محمد عبد الفتاح حبش، وحسني عبد الله حسن، وأحمد كمال فهيم شحاته، وعبد الحليم أحمد مبروك، وأحمد صلاح الدين، وعادل عزت الدين، وأحمد مجدي عبد الباقي، وعادل محمود عبد الغني، وعمر وضا عبد الصمد، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم أو قتل كل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية.

 

 

 

 


احداث ميدان الشهداء

جنايات القاهره

عنف حلوان

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

الصحة: توقيع الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب على 360 ألف مريض حتى الآن

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

"فى 6 خطوات".. كيف يتم مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات؟

مقترح برلمانى بمد سن معاش الأطباء لـ63 عاما لحل أزمة العجز بالمستشفيات

مقترح برلمانى بمد سن معاش الأطباء لـ63 عاما لحل أزمة العجز بالمستشفيات

"العلاج المجانى" أبرز امتيازات الملتحقين بمعهد معاونى الأمن

"العلاج المجانى" أبرز امتيازات الملتحقين بمعهد معاونى الأمن

النقل تستعد لبدء أعمال تنفيذ أول ميناء جاف بـ6 أكتوبر على مساحة 100 فدان

النقل تستعد لبدء أعمال تنفيذ أول ميناء جاف بـ6 أكتوبر على مساحة 100 فدان

شعبة مواد البناء: أسعار الحديد تنخفض 200 جنيه.. والطن يبدأ من 9400 جنيه

شعبة مواد البناء: أسعار الحديد تنخفض 200 جنيه.. والطن يبدأ من 9400 جنيه

رئيس المعاهد الأزهرية: 60 ألف سجلوا استمارات الثانوية وآخر موعد 21 فبراير

رئيس المعاهد الأزهرية: 60 ألف سجلوا استمارات الثانوية وآخر موعد 21 فبراير

3.5 مليون مواطن ينتظرون ضم العلاوات الخمس بعد موافقة القوى العاملة بالبرلمان

3.5 مليون مواطن ينتظرون ضم العلاوات الخمس بعد موافقة القوى العاملة بالبرلمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة