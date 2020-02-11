تمدد الأوعية الدموية.. مرض خطير قد يسبب الوفاة اعرف أعراضه

كتبت فاطمة خليل

تمدد الأوعية الدموية هو انتفاخ في الشريان أو الوريد عادة بسبب ضعف جدار الأوعية الدموية، يمكن أن يكون غير ضاراً، طالما أنها لا تتمزق أو تنفجر فإنها لن تسبب أي مشاكل، لكن الخطر مع تمدد الأوعية الدموية هو أنها يمكن أن تنفجر بسبب ضعف جدار الوعاء الدموي، هذا يمكن أن يكون خطيرا للغاية، مما يتسبب في النزيف وحتى الموت، وفقاً لموقع "Health direct".

وتمدد الأوعية الدموية يمكن أن يحدث في أي مكان، ولكن هناك نوعين رئيسيين خطيرين للغاية، هما تمدد الأوعية الدموية الأبهري، وتمدد الأوعية الدموية في الدماغ (وتسمى أيضًا تمدد الأوعية الدموية الدماغية).

تحدث تمدد الأوعية الدموية الأبهري في الشريان الأورطي، وهو الشريان الرئيسي الذي ينقل الدم من القلب إلى بقية الجسم، وتمدد الأوعية الدموية في المخ يؤثر على الأوعية الدموية في المخ.

أعراض تمدد الأوعية الدموية

تعتمد أعراض تمدد الأوعية الدموية على مكانها وما إذا كانت تنزف أو تتمزق، في بعض الأحيان يكون هناك تسرب صغير من الدم من تمدد الأوعية الدموية، هذا يمكن أن يسبب:

- صداع مفاجئ وغثيان إذا كان في المخ.

- ألم مفاجئ في البطن أو الظهر إذا كان في البطن.

- إذا انفجر تمدد الأوعية الدموية، فهو خطير للغاية ويمكن أن يكون قاتلاً.

- إذا انفجر تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ، فقد يتسبب ذلك في صداع مفاجئ وحاد للغاية وغثيان وقيء وفقدان الوعى.

- إذا انفجر تمدد الأوعية الدموية الأبهري يصاب الشخص بألم مفاجئ في الظهر أو البطن ويشعر بالضعف الشديد.

وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي تمدد الأوعية الدموية في الدماغ إلى حدوث سكتة دماغية.

أعراض السكتة الدماغية

يمكن تذكر الأعراض الرئيسية للسكتة الدماغية عن طريق استخدام كلمة "FAST": يعتبر Face-Arms-Speech-Time :

-الوجه: قد يكون الوجه قد انخفض من جانب واحد، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام أو قد يكون فمه أو عينه قد تدلى.

- الذراعان: قد لا يتمكن الشخص المصاب بالسكتة الدماغية المشتبه فيها من رفع أحد الذراعين أو كليهما والاحتفاظ بها هناك بسبب ضعف الذراع أو خدر.

- الكلام: قد يكون خطابهم مشوشًا أو مشوهًا، أو قد لا يتمكن الشخص من التحدث على الإطلاق رغم أنه يبدو مستيقظًا.

أسباب تمدد الأوعية الدموية

تمدد الأوعية الدموية يمكن أن يكون خلقيا، أي أن الناس يمكن أن يولدوا بهذا المرض، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب ضعف تدريجي لجدار الشريان أو الوريد، قد يكون هذا بسبب ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، أو التدخين.

ويمكن أن يحدث تمدد الأوعية الدموية نتيجة لحادث أو إصابة تلحق الضرر بالشريان أو الوريد مثل إصابة الرأس.

يمكن أن تحدث أيضًا مع بعض الحالات الطبية مثل تصلب الشرايين وأمراض الكلى المتعدد الكيسات وبعض اضطرابات النسيج الضام.

استخدام الأدوية المنشطة مثل الكوكايين يمكن أن يسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

علاج تمدد الأوعية الدموية

إذا كنت تعاني من تمدد الأوعية الدموية فستحتاج إلى إجراء فحوصات منتظمة لمراقبة حجمها وصحتك، وعادةً ما يكون تمدد الأوعية الدموية الصغيرة عرضةً للانفجار، لذا سيقوم طبيبك بفحصك بانتظام.

إذا كان تمدد الأوعية الدموية قد أوشك على الانفجار فقد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية، يتضمن ذلك قطع تمدد الأوعية الدموية لمنع وصول الدم إليها، أو إدخال أنبوب عبر الفخذ لعلاج تمدد الأوعية الدموية.

إذا تسبب تمدد الأوعية الدموية في حدوث نزيف في المخ فستحتاج إلى علاج طارئ في المستشفى.

إذا كنت تعاني من تمدد الأوعية الدموية، فقد يناقش طبيبك الطرق التي يمكن أن تمنعها من الانفجار، وتشمل هذه التوقف عن التدخين، وعلاج ارتفاع ضغط الدم إذا كان لديك.