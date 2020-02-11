"تعليم الإسكندرية" : إنتهاء إنشاء المدارس الجديدة بإدارات المنتزة ووسط و الجمرك

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ، عن الانتهاء من مدارس الانشاءات الجديدة التابعة لادارات المنتزة ووسط و الجمرك ، للعمل على خفض الكثافة الطلابية بالفصول.

و أشارت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ، إلى أن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم ، قد قام بمتابعة الانتهاء من مدارس الإنشاءات الجديدة التي تدخل الخدمة لأول مرة بإدارات المنتزه ووسط والجمرك ، وذلك في إ طار خطة التوسع في الإنشاءات لخفض كثافات الفصول بمختلف نوعيات التعليم بالإسكندرية ، رافقه في المتابعة المهندس أحمد عبد الكريم مدير عام هيئة الأبنية التعليمية وعبد العاطي التمساح مدير عام إدارة الجمرك وإيمان شرف مدير عام إدارة وسط

وفي سياق متصل عقد الديب اليوم اجتماعا مطولا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء قطاع هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفني وإدارة التخطيط والمتابعة بحضور المهندس أحمد عبد الكريم ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وهالة كمال مدير عام التعليم العام لإعداد محضر تنسيقيبين هيئة الأبنية التعليمية والإدارات التعليمية لتحديد المدارس المستهدفة بخطة الصيانة الشاملة المقترحة بالإدارات الثماني للعام الدراسي القادم 2020 - 2021

و كان وكيل الوزارة قد شدد فى بداية الفصل الدراسى الثانى ، على الالتزام التام بالتعليمات الواردة في الكتاب الدوري رقم 9 لعام 2019 والالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي وإعداد الجداول المدرسية والالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح وغرس قيم المواطنة وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن ، ومتابعة توزيع الكتب المدرسية حيث أنها وصلت لمخازن المديرية و توزيعها لمخازن الإدارات والمدارس لتسليمها للطلاب ، وإعداد خطط المتابعات الميدانية ومتابعة تفعيل المجموعات المدرسية وحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص موعد لمقابلاتهم والتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات لإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة لتوفير مناخ آمن الطلاب

كما شدد يوسف الديب على متابعة التزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي بقرار رقم 287 لعام 2016 وحظر استخدام العقاب البدني للطلاب وحظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية وحظر جمع وتحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى والمحافظة على نظافة المدارس من الداخل والتواصل مع الأحياء وشركة نهضة مصر لرفع القمامة أولا بأول وعدم تراكمها في محيط المدارس