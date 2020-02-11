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ترامب يصل لقاعدة "دوفر" الجوية لاستقبال رفات جنديين أمريكيين قُتلا بأفغانستان

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:59 ص
ترامب يصل لقاعدة "دوفر" الجوية لاستقبال رفات جنديين أمريكيين قُتلا بأفغانستان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى قاعدة "دوفر" الجوية بولاية ديلاوير، لحضور مراسم استقبال رفات جنديين أمريكيين قُتلا فى هجوم فى أفغانستان الأسبوع الماضى، وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن ترامب توجه إلى قاعدة "دوفر" الجوية؛ للمشاركة فى مراسم عودة رفات الجنديين الأمريكيين، و يُشار إلى أن الجنديين قُتلا جراء وقوع هجوم فى أفغانستان الأسبوع الماضي؛ أسفر عن مقتلهما وإصابة 6 أشخاص آخرين.
 
و كان الجيش الأمريكى، قد أعلن يوم السبت الماضى، إن عسكريين أمريكيين اثنين قتلا وأصيب ستة آخرون عندما قام شخص يرتدى زى القوات الأفغانية بإطلاق النار عليهم.
 
وقال الكولونيل سونى ليجيت المتحدث باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان، فى بيان، إن الحادث الذى وقع فى إقليم ننكرهار حدث بعد عودة قوة أمريكية أفغانية مشتركة من "مهمة رئيسية لمكافحة التمرد"، "ما زلنا نجمع المعلومات والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف فى الوقت الحالي".
 
وقال الناطق باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان الكولونيل سونى ليجيت، إن قوات أمريكية وأفغانية تعرضت، "لنيران مباشرة" فى شرق أفغانستان، وأضاف الناطق باسم القوات الأمريكية - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية" - أن "قوة أمريكية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية فى ولاية ننجرهار تعرضت لنيران مباشرة، لافتا إلى الأمر مستقر الان، وجارى تقيم الوضع وإعطاء معلومات إضافية حين تتوافر".
 
وأفادت تقارير إعلامية، بأن مواطنا أمريكيا اختطف فى إقليم خوست فى شرق أفغانستان، وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكى لم تذكر اسمه أن متعاقدا أمريكيا يبلغ من العمر 57 عاما اختطف الأسبوع الماضى فى خوست.
 
 
 
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق، وذكرت مجلة نبوزويك، أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن شبكة حقانى وهى جماعة على صلة بحركة طالبان دبرت الخطف.
 

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