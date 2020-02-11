ترامب يتوقع نهاية وشيكة لفيروس كورونا .. تعرف على الموعد

كتبت:نهال طارق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يختفى فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص في أبريل بسبب الطقس الحار، وفقا لتقرير نشره موقع بيزنس انسايدر.

وأكمل ترامب موجها حديثه للصحفيين فى البيت الأبيض، بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن، "الفيروس عادةً ما سينتهي في أبريل"، مضيفًا "الحرارة عمومًا تقتل هذا النوع من الفيروسات".

وقال الرئيس الأمريكي، أثناء حديثه مع حكام الولايات المتحدة فى البيت الأبيض حول فيروس كورونا، "لقد أجريت حديثًا طويلًا مع الرئيس الصيني شي - من أجل الأشخاص الموجودين في هذه القاعة - منذ ليلتين ، ويشعر بثقة كبيرة كما أشعر" وأضاف "ذكرت، بحلول أبريل أو خلال شهر أبريل، الحرارة، بشكل عام، يقتل هذا النوع من الفيروس. "

ووفقا للتقرير تسبب فيروس كورونا الشبيه بالسارس فى إصابة 40 ألف شخص منذ ظهوره فى الصين أواخر العام الماضى، فى حين شهدت الولايات المتحدة 12 حالة مؤكدة متفاوتة الخطورة.

ومنذ أن بدأ تفشى فيروس كورونا فى ووهان الصينية فى ديسمبر تسبب في وفاة ما لا يقل عن 1000 شخص وأصاب أكثر من 42600 في 26 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ولأسباب غير مفهومة، تميل الفيروسات الشبيهة بالأنفلونزا إلى الانتشار في البرودة ومواسم الجفاف ويمكن لفيروس كورونا الجديد أن لا يكون مختلفا ويتبع نفس الخطوات ويتوقف الانتشار وسرعته مع اقتراب الطقس المعتدل واقتراب فصل الصيف.

لكن تشخيص ترامب يتعارض مع كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين الذين حذروا من التعليق على هذا الخبر.

وأخبر آميش أداليا، خبير الأمراض المعدية في مركز جونز هوبكنز الصحي Business Insider أن الفيروسات التاجية الأربعة التي تنتشر فى الناس - الفيروسات التى تسبب نزلات البرد المعتادة - تشبه الموسمية إلى حد كبير الإنفلونزا.

وأضاف "وأى تنبؤ سيكون سيئًا لأن لدينا الكثير من الأسماء المجهولة".