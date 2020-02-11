تحديد المفاهيم ودوره فى تجديد الخطاب الدينى أحدث إصدارات منظمة خريجى الأزهر

كتب لؤى على

أصدرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر مؤخراً كتاب خاص بعنوان "تحديد المفاهيم ودوره فى تجديد الخطاب الدينى" ضمن سلسلة تفنيد الفكر المتطرف التى تعكف المنظمة على تنقيحها وإخراجها فى صورة سهلة مبسطة يستفيد منها القارئ المتخصص والبسيط على حد سواء أعده الدكتورعبدالفتاح العوارى - عميد كلية أصول الدين، وكتب المقدمة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى – عضو هيئة كبار العلماء - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.

يحتوى الكتاب على رؤية عصرية لتوضيح المقصود من المصطلحات التى شاعت على ألسنة بعض الناس، حتى لا يتم الخلط بين المصطلحات بعضها البعض أو بين المصطلح الواحد.

كما وضح الكتاب بعض المفاهيم المغلوطة التى يستخدمها بعض الناس ولم يعرفوا معناها الحقيقي مثل مفهوم الجهاد ، الخلافة، الحاكمية، دار السلام، دا الحرب.. وغيرها من المفاهيم التى آخرجها المغرضون من إطارها الشرعى الصحيح، واستخدمها هؤلاء استخداماً خاطئاً.

ومن خلال هذا الكتاب نجد تحديداً وتعريفاً كاملاً لمصطلح "تجديد الخطاب الدينى"، وهو النتاج الفكري والثروة العلمية والفقهية التى تركها لنا الأئمة العظام، ممن قدحوا زناد الفكر، وتأملوا حق التأمل فى النصوص الشرعية، واستنبطوا منها هذه المفاهيم المتعددة وتلك القضايا الوافرة.

وأكدت سطور الكتاب بأن دعوى المخلصين الصادقين للتجديد جاءت على أيدى مصلحين كبار على فترات من الزمن ليدللوا بذلك على أن باب الاجتهاد مفتوحاً، ولكن للمتخصصين المخلصين من أهل العلم ممن يملكون أدوات الاجتهاد والاستنباط العلمى الصحيح.

كانت قد أنتجت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ومجلة نور، نشيد غنائى جديد بعنوان:"كلمة وطنى"، من تأليف نجاح عامر، ألحان إبراهيم أحمد، وإنتاج فنى الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور.