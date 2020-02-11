وأوضحت مصادر مطلعة في مطار الكويت الدولى، فى تصريح صحفى أن هذه الإقرارات ستُجمع من المسافرين لدى وصولهم إلى مطار الكويت الدولي، خاصة الركاب القادمين من الصين أو الدول المحيطة بها، أو من دول أعلنت اكتشاف حالات فيها، على أن تسلم تلك الإقرارات إلى فريق الطوارئ الصحية المتواجد في المطار على مدار الساعة لفحصها بدقة.

وأشارت المصادر إلى أن أي مسافر سيقدم بيانات غير صحيحة عن حالته الصحية، سيحال على الفور إلى جهات الاختصاص بتهمة التزوير؛ حيث تطبق عليه المادة 258 من قانون الجزاء الكويتي، التي تنص على أن كل من ارتكب تزويرا، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت أن عدم ذكر الحقيقة في الإقرار، يعد تزويرا في محضر رسمي، بقصد الإيهام بطريق التزوير أنه مطابق للحقيقة، بما يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي، قد عمم على شركات الطيران المنضوية تحت عضويته، بضرورة الاستعلام عن الحالة الصحية لأي مسافر عند حجز تذكرة سفر، والمطالبة بتقديم تقارير طبية، خاصة في الدول التي ظهرت فيها حالات الإصابة بـ (كورونا) المستجد.