وأضافت الشبكة أن السلطات التايوانية رفعت حالة تأهب السفر إلى تايلاند إلى المستوى الأول والذي حثت من خلاله الأشخاص المتجهين إلى هناك على الالتزام بالتدابير الوقائية المحلية، وذلك بعدما أكدت سلطات البلاد تسجيل 33 حالة إصابة بالفيروس.

كما رفعت تايوان أيضًا تحذيرات السفر لكل من (ماكاو - هونج كونج) إلى المستوى الثالث وهو ما يدعو المواطنين إلى عدم السفر إلى أي مكان ما لم يكن الأمر ضروريًا، وذلك بعدما أعلنت هونج كونج إصابة 42 حالة بالفيروس ووفاة حالة واحدة حتى الآن فيما أعلنت ماكاو تسجيل 10 حالات إصابة.

يُشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).