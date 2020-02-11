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تأجيل دعوى إثبات نسب الطفل يازن للمطرب شادى الأمير لجلسة 25 فبراير للحكم

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:25 م
تأجيل دعوى إثبات نسب الطفل يازن للمطرب شادى الأمير لجلسة 25 فبراير للحكم المطبر شادى الأمير وأطفاله
الغربية – مصطفى عادل

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قررت محكمة أسرة ثان طنطا، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات قضية إثبات نسب الطفل "يازن 4 أشهر"، للمطرب الشعبى شادى الأمير بعد رفضه إثبات نسب الطفل له لجلسة 25 فبراير الجارى للنطق بالحكم.

 

كانت المحكمة قد انعقدت الأسبوع الماضى، وقدم محامى زوجة المطرب الشعبى أصل قسيمة زواج موكلته من المطرب الشعبى، وشهادة ميلاد باسم الطفل "شادى" والمثبت فيها نسبه لوالده المطرب شادى الأمير، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

 

وكانت محكمة أسرة ثان طنطا، قد أجلت قضية إثبات نسب الطفل "يازن 4 أشهر"، لوالده المطرب الشعبى، شادى الأمير، للاطلاع على أصل قسيمة الزواج، وإحضار شهادة ميلاد الطفل "شادى" وإعلان المطرب شادى الأمير، فى الدعوى المقامة من بلال عادل وكيلا عن زوجة المطرب الشعبى، بعد رفض المطرب الشعبى إثبات الطفل له.

 

وكان المطرب شادى الأمير الشهير إعلاميًا بوالد "طفلى السلم"، قال بعد الحكم على زوجته من قبل محكمة جنح طنطا بالحبس 6 أشهر، أنه طالما تم إثبات إهمال زوجته، يجب أن تنقل الحضانة له، فما مصير الأطفال على مدار ستة أشهر وهى مدة الحبس، متسائلًا: "أين سيذهب الأطفال؟".

 

وكشف أن زوجته عندما أنجبت الطفل الثانى طلب منها كأى زوج بأن يتسلم خطاب المستشفى لتسجيل الطفل فامتنعت، لافتًا إلى أنه أقام دعوى قضائية لاسترداد الحضانة بسبب إهمالها لكنه فوجئ بأن القانون يخول لوالدة زوجته بحضانة أطفاله.

 

كانت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية، قضت بمعاقبة "سها السيد عيد" زوجة المطرب الشعبى شادى الأمير، بالحبس 6 أشهر بتهمة الإهمال فى رعاية طفليهما "شادى" 3 سنوات، "يازن" 3 أشهر بعد واقعة الإهمال التى تعرض لها الطفلين بتركهما على السلم لعدة ايام فى البرد بسبب خلافات بينها وبين زوجها.


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