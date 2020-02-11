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"بيطرى الغربية": توزيع لقاحات تحصين المواشى ضد مرض الجلد العقدى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:00 ص
"بيطرى الغربية": توزيع لقاحات تحصين المواشى ضد مرض الجلد العقدى تحصين الماشية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، على توزيع اللقاحات والأمصال على الادارات البيطرية لتحصين الابقار والاغنام على مستوى المحافظة  ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الاغنام فى اطار تعليات الهيئة العامة للخدمات البيطري ، والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف أنور ، لـ"اليوم السابع"،  أنه تم صرف جميع اللقاحات وتوزيع بواسطة السيارة الثلاجة على جميع الإدارات البيطرية الـ8، وتم صرف السنون والسرنجات المستخدمة  فى عملية التحصيات،  من مخازن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرا أن هناك تنسيق مع السكرتير العام للمحافظة لمخاطبة وكيل وزارة الصحة لتكثيف حملات مكافحة الحشرات والناموس الناقلة للأمراض، ومخاطبة وكيل وزارة الري لردم البرك والمستنقعات التي تساعد فى تكاثر الناموس والحشرات الماصة التي تساعد فى نشر الجلد العقدي، والتنسيق أيضا مع رؤساء المدن لتطهير اسواق بيع المواشي عقب انتهاء السوق تحت الإشراف البيطري والبيئة، والتخلص الصحي والآمن من المخلفات الموجودة لمنع تكاثر الحشرات والتي تساعد فى نقل المرض للحيوانات.

وقال أنور ، أن هناك برنامج للتحصين فى كل إدارة بيطرية تشرف عليه إدارة الوقاية بالمديرية تحت اشراف مدير عام الوقاية بالمديرية، بغرض تحصين الحيوانات الموجودة بالمحافظة من الأبقار والاغنام.

وطالب المواطنين بعدم شراء اللحوم المذبوحة خارج المجازر واللحوم التي تباع بدون أختام، مشيرا أن هناك تعليمات من محافظة الغربية لإدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري لعمل حملات توعية مستمرة للمواطنين بضرورة التواصل مع الطب البيطري، وعدم شراء اي لحوم يتم عرضها خارج المحال المرخصة لذلك، أو ذبائح بدون اختام المجازر الحكومية، وأن اللحوم المختومة تؤكد بأن مذبوحة تحت إشراف طبي من الطب البيطري وفحصها جيدا قبل ختمها والتصريح بخروجها من المجازر، وأنها صالحه للاستهلاك الادمي خاليه من اي مسببات مرضية، أما اللحوم المذبوحة بدون اختام قد تكون بها امراض مشتركة كثيرة يمكن أ تنتقل منها إلى الانسان منها السل والبروسيلا، وحمى البحر المتوسط، فى حال ما تناول لحوم لم تخضع للكشف البيطري بشكل دقيق.

 

 

 
 
 

 


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