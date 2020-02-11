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"بيطرى أسوان" يحذر من ذبح الطيور فى الشوارع ويؤكد ينشر الأمراض

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:00 ص
"بيطرى أسوان" يحذر من ذبح الطيور فى الشوارع ويؤكد ينشر الأمراض ذبح طيور- ارشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أكدت الدكتورة عبير الشامى ، مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان، أن ذبح الطيور فى الشوارع يعتبر مخالفة، مطالبة مسئول وزارة البيئة بتحرير محاضر للأشخاص الذين يذبحون الدواجن فى الشارع، مضيفة:" الذبح من المفترض أن يتم داخل محلات ذبح الطيور الرياشات لأنه يتم التخلص من المخلفات التى تكون محملة بالفيروسات وذلك عن طريق المجالس المحلية التى تنقل المخلفات إلى المدفن الصحي".

وأضافت مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان لـ" اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة رؤساء الوحدات المحلية فى مراكز أسوان ودراو وكوم امبو ونصر النوبة وادفو، لرفع المخلفات من الأسواق بعد نهاية السوق حتى يتمكنوا من تطهير الأسواق وذلك ضمن خطة خفض الحمل الفيروسى وكذلك مشاركة الطب البيطرى فى التخلص الصحى الآمن من الطيور النافقة، وكذلك رفع المخلفات من الرياشات ونقلها إلى المدفن الصحى.

 وأوضحت الشامى، أنه  تم التشديد على تحصين الحيوانات فى الأسواق وكذلك حذر نقل الحيوانات من مكان إلى أى جهة إلا أن يكون مسجل ومرقم والبطاقة مسجل عليها التحصينات السيادية وذلك تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 13 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وقد تم مخاطبة مدير أمن أسوان لتوفير حماية من الشرطة لتنفيذ عملية التحصين داخل الأسواق وكذلك السماح بتواجد أطباء فى الكمائن لمنع مرور أى حيوان ليس لديه بطاقة غير مرقم.

 

وكانت الدكتورة عبير الشامى مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان أكدت لـ" اليوم السابع، أنه منذ بداية إطلاق الحملة القومية الأولى من الأول من شهر فبراير الجارى للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام لعام 2020، وتقوم لجان الطب البيطرى بتحصين الثروة الحيوانية، فى جميع الإدارات البيطرية الستة التابعة لمحافظة أسوان يومياً ماعدا يوم الجمعة.

 وأشارت مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان الى أنهم يستهدفون تحصين جميع الحيوانات من الأبقار والأغنام والماعز، وأن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام بدأت اعتبارا من بداية شهر فبراير الجارى فى جميع الإدارات البيطرية وأن سعر الجرعة للأبقار 10 جنيهات والأغنام 5.75 جنيهات 

 

 


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