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بعد قليل.. عدد سكان مصر يسجل 100 مليون نسمة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:36 م
بعد قليل.. عدد سكان مصر يسجل 100 مليون نسمة رضيع - أرشيفية
كتب مدحت عادل

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تستعد مصر لاستقبال المولود رقم 100 مليون خلال الدقائق المقبلة، حيث ترصد الساعة السكانية المعلقة بمبني الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تغير العدد باستمرار، حتى الوصول لرقم 100 مليون نسمة، وهو حدث لن يتكرر قبل سنوات طويلة.

وعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لنحو 100 مليون نسمة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ويستعرض المؤتمر أبرز وأهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.

ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.

وفي هذا الإطار يعرض "اليوم السابع" تطور معدلات الزيادة السكانية وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخاصة التعدادات السكانية التي أجراها الجهاز، وذلك خلال الفترة من عام 1897 وحتى عام 2015:

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 1897 نحو 9.7 مليون نسمة.

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 1907 نحو 11.2 مليون نسمة.

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 1917 نحو 12.7 مليون نسمة.

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 1927 نحو 14.2 مليون نسمة.

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 1937 نحو 15.9 مليون نسمة.

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 1947 نحو 18.9 مليون نسمة.

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 1960 نحو 26.1 مليون نسمة.

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 1976 نحو 36.6 مليون نسمة.

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 1986 نحو 48.2 مليون نسمة.

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 1996 نحو 59.3 مليون نسمة.

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 2006 نحو 72.8 مليون نسمة.

 

- بلغ عدد سكان مصر عام 2015 نحو 89.6 مليون نسمة.

 


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