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بعد قليل.. الحكم فى دعوى وزير التعليم ضد مدير إدارة الموهوبين بسبب بوست "فيس بوك"

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:00 ص
بعد قليل.. الحكم فى دعوى وزير التعليم ضد مدير إدارة الموهوبين بسبب بوست "فيس بوك" محكمة،ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء،  حكمها فى الدعوى  المقامة من وزير التربية والتعليم، ضد الدكتور محمد زهران مدير إدارة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من قبل وزير التربية والتعليم الفني، بقيامه بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفشل منظومة التابلت بالإضافة إلى اتهامه بسب وقذف وزير التربية والتعليم.

 

وتضمنت الدعوي أن محمد عبد الكريم،  في غضون شهري أكتوبر ونوفمبر 2018 بدائرة قسم التجمع، نشر بسوء قصد علي حسابه الإلكتروني الخاص "فيس بوك" أخبار كاذبة،  من بينها أن وزير التربية والتعليم يعترف بفشل المنظومة الجديدة في أول أسبوع دراسي،  والتي من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

 

كما قذف بسوء نية في حق المجني عليه " وزير التربية والتعليم"، بسبب أداء وظيفته بأن أسند إليه بطريق النشر علي حسابه الإلكتروني الخاص "فيس بوك"، بأن "وزير التربية والتعليم يتحمل ما نحن فيه الأن من كارثة تعليمية، ويتحمل مليارات الجنيهات التي أنفقها علي مشروع يستحيل تطبيقه في الوقت الحالي فهل سيتم محاسبة الوزير؟"، وهي أمور لو كانت صادقة لاوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا.

 

كما أضافت الدعوي أنه سب المجني عليه سالف الذكر بسبب أداء وظيفته،  بان أسند إليه بطريق النشر علي حسابه الإلكتروني الخاص بموقع الفيس بوك عبارات من بينها " مرة وزير  تعليم قبل مايبقي وزير تعليم، كان بيشتكي لي من حاشية وزير تعليم سابق، ويتهمهم أنهم حرامية وفاسدين وجهلة،  ويجب تطهير الوزارة منهم،  فلما جه وزير بقي يستخدم الختامة وصباع الاتهام في أى ورقة تقدمها لها حاشية الوزير السابق"،  وهي تتضمن خدشا للشرف والاعتبار.


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