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برلمانية تطالب بحفظ حق مصر فى ملكية جينات الكلاب البلدى: من أقوى السلالات

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:56 م
برلمانية تطالب بحفظ حق مصر فى ملكية جينات الكلاب البلدى: من أقوى السلالات الكلاب البلدى - أرشيفية
كتب محمود حسين

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طالبت النائبة مى البطران، وزارة الزراعة بإطلاق قوافل علاجية بيطرية مجانية لحماية للثروة الحيوانية، كما طالبت بالحفاظ على سلالة الكلب البلدى المصرى، قائلة: "نطالب بالاهتمام بموضوع ملكية مصر جينيا للكلب البلدى والحفاظ على جينات الكلاب وسلالاتها، خاصة أن هناك دراسات أثبتت أن الكلاب البلدى المصرى من أقوى سلالات الكلاب".

 

وحذرت النائبة مى البطران، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، من خطورة التقاوى غير الصالحة ومن تسببها فى إصابة مناطق زراعية كاملة، مما يصيب الأرض بمتوسط 4 إلى 5 سنوات ويقلل إنتاجية الأرض وإمكانية التصدير.

 

وشددت على ضرورة إطلاق وزارة الزراعة قوافل علاجية بيطرية مجانا مثلما تفعل وزارة الصحة بإطلاق قوافل صحية مجانية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضى الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وعن تخصيص أراضى زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز بأراضى لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية، وعن المشاكل التى تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.


البرلمان

النواب

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الفلاح

الكلاب

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