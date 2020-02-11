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"الوطنية للصحافة" تستدعى رئيس تحرير المساء للتحقيق فى الإساءة لأهالى الصعيد

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:43 م
"الوطنية للصحافة" تستدعى رئيس تحرير المساء للتحقيق فى الإساءة لأهالى الصعيد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد

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قرت الهيئة الوطنية للصحافة استدعاء خالد سكران رئيس تحرير المساء، وإجراء تحقيق عاجل حول ما نشر فى الصحيفة ويمس أهالى الصعيد الذين نحمل لهم كل الاحترام والتقدير، وقررت اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من له علاقة بهذا الخبر المسيء.

 

وقدمت الهيئة الوطنية للصحافة فى بيان لها، اعتذارا عن هذا الخطأ، مؤكدة أنها ستقف بحزم ضد كل صور الإساءة، داعية الزملاء فى الصحف القومية إلى إعلاء شأن القيم والمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامية.

 

وكانت الجريدة قد اتخذت قرارًا بإيقاف مدير التحرير الذى تولى الإشراف على عدد يوم الاثنين الموافق 10 فبراير ومنعه من السهر لمدة شهر وذلك لعدم التزامه بالدقة فى نشر الخبر وخصم ثلاثة أيام من راتب محرر الخبر ومراجعته واعتبرت الهيئة أن هذه الجزاءات غير كافية.

 

وكان أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين قد وجهوا فى اجتماع مشترك سابقا، بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفى وأخلاقيات مهنة الصحافة والقانون، والابتعاد تمامًا عن كل أنواع السب والقذف والخوض فى الأعراض والحياة الشخصية، باعتبار ذلك بداية مرحلة جديدة لاستعادة ثقة المواطنين فى الصحافة وتقديم صورة إيجابية للرأى العام عن مهنة الصحافة، واستردادًا لمكانة الصحافة ودورها فى نشر المثل والأخلاقيات والمبادئ السامية للمهنة العظيمة.

 

وكلف الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين بالتدخل لحل مشاكل تجاوزات النشر المثارة مؤخرًا والمقدم بسببها شكاوى لنقابة الصحفيين ضد عدد من رؤساء تحرير الصحف وذلك خلال أسبوعين، مع التأكيد على ضمان حق الزملاء فى النقد المباح، وهو الحق الذى كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين دون سب أو قذف، وذلك حفاظًا على هيبة النقابة واحترام مهنة الصحافة وكرامة الصحفيين ومن قبلهم المواطنين، على أن يكون اللجوء للقضاء بديلًا أخير، إذا فشلت الحلول الودية بين الزملاء، حفاظًا على وحدة الجماعة الصحفية.

 


الهيئة الوطنية للصحافة

كرم جبر

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