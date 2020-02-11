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الوطنية للانتخابات: الهيئة لم تتلقى أى شكاوى بشأن انتخابات الجيزة وملوى حتى الآن

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:28 م
الوطنية للانتخابات: الهيئة لم تتلقى أى شكاوى بشأن انتخابات الجيزة وملوى حتى الآن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

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قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، فى تصريح ل اليوم السابع ، إن غرفة عمليات الهيئة لم تتلقى حتى الآن أيه شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، مؤكدا على انتظام عملية الاقتراع فى جميع اللجان بالدائرتين.
 
 
وأضاف متحدث الهيئة، أن غرفة عمليات الهيئة تتابع سير عملية الاقتراع للوقوف على أى عقبات قد تواجه العملية الانتخابية سواء إذا كانت متعلقة بالناخب أو بمن يديرون الانتخابات.
 
 
وكانت جميع اللجان الانتخابية بالجيزة وملوى بالمنيا قد فتحت أبوابها اليوم فى التاسعة صباحا دون تأخير، وتستمر عملية الاقتراع على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائبين للدائرتين بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان.
 
 
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى بيان سابق لها، أن الانتخابات يشرف عليها بالدائرتين حوالى 300 قاضى، ويعاونهم حوالى 1000 من الموظفين.
 
 
وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخب.
 
 
بينما تجرى الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضى ، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألف و867 ناخب.
 
 
وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.
 
ونشرت الجريدة الرسمية فى 17 يناير، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة وملوى، واسم الشهرة والانتماء السياسى والرمز الانتخابى لكل مترشح.
 
وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه).
 
وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.
 
 

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