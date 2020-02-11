النيابة تطلب التحريات حول تسمم 6 أشخاص بعد تناولهم وجبة فاسدة فى 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تسمم 6 أشخاص نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نقل 6 أشخاص إلى مستشفى أكتوبر المركزي مصابين بحالة إعياء.

وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي تعرضهم للتسمم عقب تناولهم وجبة طعام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانب آخر، أصيب 3 أشخاص فى مركز نجع حمادى شمال محافظة بالتسمم، عقب تناولهم "شاى" منتهى الصلاحية، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف لنقلهم للمستشفى لتقلى العلاج، حيث تلقى اللواء شريف عبد الحميد ، مدير أمن قنا، إخطاراً من من مركز شرطة نجع حمادى، بورود إشارة من هيئة إسعاف قنا تفيد إصابة 3 أشخاص، وتبدو عليهم أعراض التسمم، وتبين أنه عقب تناول شاى أصيبوا بقىء شديد ومغص نقلهم إلى مستشفى نجع حمادى لتلقى العلاج، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

فى سياق آخر، أصيب 6 أشخاص بتسمم عقب تناولهم هريسة وبسبوسة وسجق وكبده فاسدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بتسمم 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام.

وتبين من الفحص تناول 4 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة الوزارية هريسة وبسبوسة فاسدة أصيبوا علي أثرها بتسمم، كما اصيبت فتاه تبلغ من العمر 30عاما وشاب يبلغ من العمر16عاما بتسمم عقب تناولهم سندوتشات سجق وكبده، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم.