النقل تستعد لبدء أعمال تنفيذ أول ميناء جاف بـ6 أكتوبر على مساحة 100 فدان

كتب رضا حبيشى

تستعد وزارة النقل لبدء أعمال تنفيذ أول ميناء جاف فى مصر يقام بمدينة 6 أكتوبر لإعادة تداول وتوزيع البضائع القادمة من الموانئ خصوصا ميناءى الإسكندرية والدخيلة، حيث سيكون الميناء الجاف بمثابة مركز لإعادة توزيع البضائع القادمة من الموانئ لصالح محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، وينفذ المشروع فى مرحلته الأولى على مساحة 100 فدان ومخطط توسعته فيما بعد ليصل إلى 400 فدان.

وكلف المهندس كامل الوزير وزير النقل التحالف المتعاقد معه للبدء فى تنفيذ المشروع فى مرحلته الأولى قبل نهاية الشهر الجارى، وبدأت فعليا الوزارة ممثلة فى هيئة الموانئ البرية والجافة فى تسليم موقع المشروع لتحالف شركات المقاولات المتعاقد معها لتنفيذ المشروع، حيث تخطط وزارة النقل للانتهاء من تنفيذ المشروع مع نهاية 2021.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع، إن الميناء الجاف سيستقبل الحاويات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ ليتم إعادة توزيعها فى سيارات نحو القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، كما أنه مخطط ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة سكة حديد بطول حوالى 60 كم تربطه مع خط إمبابة ـ المناشى ـ القبارى بالإسكندرية مع إجراء ازدواج للخط الحالى المعروف باسم خط المناشى.

وأضافت المصادر أن ربط الميناء الجاف بشبكة السكك الحديد سيخفف الضغط على الطرق البرية بحيث سيمكن ذلك من نقل البضائع القادمة فى حاويات من الموانئ خصوصا ميناء الإسكندرية والدخيلة عبر قطارات البضائع بدلا من نقل برا عبر سيارات النقل الثقيل، لافتة إلى أن مشروع الميناء الجاف يتضمن إنشاء محطة سكة حديد لخدمة حركة البضائع القادمة.

وتابعت المصادر، أن سعة الميناء الجاف فى مرحلته الأولى تصل إلى 720 ألف حاوية وسيتضمن دائرة جمركية متكاملة ومقرات لهيئات الرقابة على الصادرات والواردات والصحة والزراعة ووكلاء الخطوط الملاحية وشركات الشحن والتخليص الجمركى والنقل، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر، أن تكلفة المشروع فى مرحلته الأولى تشمل 176 مليون دولار ووفقا للتعاقد مخطط الانتهاء من تنفيذه خلال عامين، لافتة إلى أن المشروع سيساهم فى تخفيف الضغط على ميناءى الإسكندرية والدخيلة ومنع تكدس البضائع والحاويات بهما بما يحقق زيادة فى الطاقة الاستيعابية بساحات التداول وتقليل زمن الانتظار للسفن خارج الميناءين مما يحسن من الخدمات المقدمة بميناءى الإسكندرية والدخيلة مع سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع، حيث سيتم نقل البضائع والحاويات إلى الميناء الجاف الذى يجرى إنشاؤه بـ 6 أكتوبر.

كانت وزارة النقل ممثلة فى هيئة الموانئ البرية والجافة المشرفة على تنفيذ هذا المشروع وقعت التعاقد مع التحالف الفائز بتنفيذ هذا المشروع نهاية الشهر الماضى وهو تحالف يضم اثنين من الشركات المصرية وشركة ألمانية.