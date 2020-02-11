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"المجتمعات العمرانية": تنفيذ سوق تجارية وملعب ثلاثى بالإسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر‬

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:33 ص
"المجتمعات العمرانية": تنفيذ سوق تجارية وملعب ثلاثى بالإسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر‬ المدن الجديدة
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫قال المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه سيتم تنفيذ سوق تجارية نموذج (۱۲ محلا) وملعب ثلاثى بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بالمرحلة الرابعة بمنطقة الـ ۳۹۰ فدانا بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.‬
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‫وأشار المهندس أشرف فتحى محمود، إلى أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الوحدات بالمشروع، موضحاً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى توفير الخدمات اللازمة للمشروعات المختلفة.‬
 
‫وأضاف المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه سيتم طرح صيانة المزروعات المختلفة والأعمال المنفذة بالجزيرة الوسطى للطريق الساحلي الدولى القائم( إسكندرية/ مطروح)  بمسافة 2 كم، والممشيين الشرقى والغربى من بوغاز 3 إلي بوغاز 4 بطول 1.6 كم حول المطعم والجزيرة الوسطى، وكذا طريق C19 بطول 1.8 كم، ونافورة البوابة الشرقية بالمدينة، وذلك  في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.‬
 
وكان المهندس محسن يسرى، معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر ، قد اكد ان مدينة حدائق أكتوبر تعد المدينة الوحيدة التى تتضمن مختلف المستويات من الإسكان سواء الخاص أو الحكومى، لافتا إلى أن المدينة تضم عدة مستويات منها كمبوندات استثمارية وتضم 25 كومباوند سكنيا متكاملا توفر 30 ألف وحدة سكنية ضمن الاستثمار الحر، وهي تتميز بالتصميمات العصرية، وتتوافر بها أماكن مميزة للاستمتاع والخروج ممثلة في المساحات الخضراء ورؤية مشاهد طبيعية جميلة، وألعاب متنوعة لأطفال السكان، كما توجد خدمات الأمن والصيانة والمواصلات الخاصة والمولات التجارية، وتعتبر ضمن الإسكان فوق المتوسط مثل كمبوندات (جولف ريزيدنس – بيتا ايجيبت – أستوريا - كنز كمبوند - رحاب أكتوبر سيتي – وحدات من الحي الإيطالي - المدينة المنورة.. وغيرها) وتبدأ أسعار المتر فيها من 3500 و 4200 وفقًا لجودة الكمبوند طبقا لأسعار نهاية عام 2015، كما أن بعضها يأتي ضمن الإسكان الفاخر‪.‬

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

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