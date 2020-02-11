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المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يعاود الارتفاع مدفوعا بصعود أسهم قيادية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:59 م
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يعاود الارتفاع مدفوعا بصعود أسهم قيادية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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عاود المؤشر الرئيسى البورصة المصرية، ارتفاعه خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد تراجعه أمس، مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى والقلعة للاستشارات المالية ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وسط أحجام تداول متوسطة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 129 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706.378 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 105.3 مليون ورقة مالية بقيمة 532.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.59% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.46%، والعرب على 8.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.18%.

 

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 52 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 965 ألف جنيه، 4.5 مليون جنيه على التوالي.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 16143 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 5209 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1391 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 573 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.


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