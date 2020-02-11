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الكهرباء تحذر من إخماد حرائق الأجهزة المنزلية بصب المياه قبل فصل التيار

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:33 م
الكهرباء تحذر من إخماد حرائق الأجهزة المنزلية بصب المياه قبل فصل التيار دفاية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أنه عند اندلاع حريق بالأجهزة الكهربائية يمكن إخماد النيران فيها بصب الماء عليها كما هو المعتاد فى إخماد النيران، وهى معلومة غير صحيحة على الإطلاق

ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عند اشتعال النيران فى الأجهزة الكهربائية بفصل التيار الكهربائى أولا من لوحة الكهرباء الخاصة بالوحدة ثم إطفاء الحريق.

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نشر الخطوات التى يجب اتباعها عند تشغيل الدفاية الكهربائية فى الشتاء لتجنب مخاطرها عند التشغيل حفاظا على سلامة المواطنين و طرق الحماية منها وهى :

1. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.
2. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.
3. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله
4. تمديد الأسلاك بعيدا عن أماكن الرطوبة و الحرارة.
5. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
6. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث ( الخزانات – الطاولات ) القابلة للاشتعال .
7. لا تضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل.
8. عدم استعمالها كأداة للإشعال أو التسخين .
9. يراعى فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org ومن خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم، أو على  الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475  (داخلى 154).


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

الدفاية الكهربائية

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