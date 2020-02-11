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الكرملين: هجمات المسلحين عبر إدلب أمر غير مقبول.. ويتعين التصدى للنشاط الإرهابى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:45 م
الكرملين: هجمات المسلحين عبر إدلب أمر غير مقبول.. ويتعين التصدى للنشاط الإرهابى المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية الكرملين دميترى بيسكوف
أ ش أ

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أكد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن بلاده تعتبر هجمات المسلحين عبر منطقة إدلب السورية أمرا غير مقبول، وأنه يتعين التصدى لأى نشاط إرهابى من هذا النوع، وقال بيسكوف فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، "فى الوقت الحالى نعتبر أنه من الضرورى تنفيذ اتفاق سوتشي، وهذا كان وسيبقى مهما، وبالطبع يتعين التصدى لأى نشاط إرهابى يستهدف القوات المسلحة السورية والمنشآت العسكرية الروسية".
 
وأضاف، "نحن لا نخفى قلقنا، وللأسف لوقت طويل يشعر الإرهابيون فى إدلب بأنهم فى وضعية مريحة ويشنون الهجمات ويقومون بنشاط عدوانى ضد الجيش السورى ومنشآتنا العسكرية".
 
وينص اتفاق سوتشى على إنشاء منطقة منزوعة السلاح فى محافظة إدلب، لتجنب الحرب فى تلك المحافظة، التى يبلغ عدد سكانها فى الوقت الراهن ثلاثة ملايين نسمة.
 
و فى السياق ذاته، تصاعدت حدة الاشتباكات فى مدينة إدلب السورية، بعدما أدى قصف قوات الجيش العربى السورى إلى مقتل عدد من الجنود الأتراك، حيث أكد موقع العربية، أن قوات الجيش السورى قصفت بالمدفعية موقعا عسكريا تركيا فى مطار تفتناز العسكرى ومحيطه بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا، مما أدى لمقتل 5 جنود أتراك وجرح 5 آخرين، حسب ما أكدته وزارة الدفاع التركية.
 
وأشار موقع العربية، إلى أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أكد مقتل 6 جنود أتراك وإصابة 7 بجروح متفاوتة بهجوم النظام على النقطة العسكرية التركية، كما أكد مقتل أربعة من الفصائل الموالية لتركيا خلال القصف، لافتا إلى أن مروحيات تركية وسيارات إسعاف تركية نقلت القتلى والمصابين إلى داخل الأراضى التركية.
 
وأوضح موقع العربية، أنه خلال الأسبوع الماضى قُتل 7 جنود أتراك ومدنى فى قصف النظام السورى فى إدلب ما تسبب بتصعيد التوتر بين الطرفين.
 

روسيا

الكرملين

سوريا

الرئاسه الروسيه

الارهابيين

ديميترى بيسكوف

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