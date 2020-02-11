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القوى العاملة تتابع الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:52 ص
القوى العاملة تتابع الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى
كتب محمود راغب

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يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مرحل الدورات التدريبية لـ 8 وحدات تدريبية متنقلة فى قرى ونجوع بمحافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى المهن المختلفة.

وقال "سعفان": في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، علي مهن التفصيل والخياطة ، وكهربائي تركيبات، وسباكة وأعمال صحية، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات الثمانية، تمهيدا لإطلاق المرحلة الثالثة بـ 5 وحدات جديدة لتصل إلى 13 وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية، والتى لا يستطيع فيها الشباب والسيدات الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركز و3 ورش ثابتة فى 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر.

 من جانبه قام وليد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، بمتابعة دوره التفصيل والخياطة المنفذة بقرية أولاد الشيخ بمغاغه بالمحافظة ، وقد قام ممثلين عن الوزارة باختبار دوره السباكة  الثانية المنفذة بالوحدة ،مشيدين  بالمجهود المبذول من المديرية في مجال التدريب المهنى.

وفى نفس السياق تفقد أحمد طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أعمال الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بقري بغداد ومركز ومدينة باريس، على مهنة السباكة الصحية، وتستمر الدورة 15 يوماً، ويمنح الثلاثة الأوائل شنطة عدة للعمل بتلك المهنة لخلق فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة  لهم تسهم في خفض معدلات البطالة.

كما قام علي أبو الحسن المشرف العام علي التدريب ووكيل مديريه القوى العاملة بالفيوم، بتفقد بدء الدورة التدريبية الأولي للشهر الرابع علي التوالي علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية العجميين بمركز ابشواي بالمحافظة ، وفي نفس الوقت اختيار الثلاثة الأوائل المتفوقات  من الدروة السابقة تمهيدا لمنحهم ماكينة خياطة، كي تستطعن كل منهم أن تبدأ مشروعها الخاص بها ليدر عليها دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

كما تفقد مديري مديريات القوي العاملة بمديريات الدقهلية، وسوهاج وأسيوط، الأقصر، وكفر الشيخ أعمال الدورات التي تتم بالوحدات المتنقلة بها.


الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (1)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (1)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (2)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (2)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (3)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (3)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (4)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (4)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (5)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (5)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (6)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (6)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (7)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (7)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (8)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (8)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (9)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (9)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (10)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (10)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (11)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (11)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (12)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (12)

الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (13)
الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بالقرى (13)

 

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

الوحدات المتنقله

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