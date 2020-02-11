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القهوة الخضراء ما بين الفوائد والاضرار

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:00 ص
القهوة الخضراء ما بين الفوائد والاضرار القهوة الخضراء
فاطمة ياسر

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أقاويل كثيرة عن القهوة الخضراء، فهناك بعض الدراسات التي تؤكد أن تناولها مفيد للصحة، ودراسات أخري تؤكد أنها مضرة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز فوائد وأضرار القهوة الخضراء علي صحة الجسم، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، دور القهوة الخضراء في التخلص من الوزن الزائد، فهي تحتوي علي  أحماض الكلوروجينيك ومضادة للأكسدة والألياف، التي لها دور كبير في عملية فقدان الوزن، وتناولك لها يقلل من تراكم الدهون في الجسم، فتناولك للقهوة الخضراء يقلل من رغبتك في تناول الطعام، ويزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، ولذا فهي خيارا جيدا في عملية إنقاص الوزن وحرق الدهون.

القهوة الخضراء
القهوة الخضراء

 

وأكد التقرير، أن تناول القهوة الخضراء له دور كبير في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من ارتفاع نسبته، حيث أنها تحتوي علي بعض الخصائص والمواد التي تعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم بشكل ملحوظ، ولذا إذا كنت مريض بارتفاع الكولسترول في الدم فعليك تناول كوبا من القهوة الخضراء.

وأشارت الدراسات الطبية علي أهمية تناول القهوة الخضراء في تنظيم نسبة السكر بالدم، فهي تقلل من تراكم الدهون بالجسم وبالتالي تعمل علي مقاومة الأنسولين وهذا يخفض فعالية السكر بالجسم، وبالتالي تقلل من فرص ارتفاع نسبته بالدم.

فوائد القهوة الخضراء
فوائد القهوة الخضراء

 

وأكدت الدراسات الطبية، أن تناول كوبا من القهوة الخضراء يوميا يقلل من فرص الإصابة بالتهابات الجسم، كالالتهابات المفاصل والعظام، ولذا عليك تناولها يوميا، وأشار التقرير أن تناول القهوة الخضراء تساعد بشكل كبير في تقليل فرص ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر، لأنها مضادة للشيخوخة نظرا لاحتواء القهوة الخضراء علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي لها دور كبير في الحصول علي بشرة نضرة.

ومن أكثر فوائد تناول القهوة الخضراء، أنها تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من دورها الحد من انتشار الخلايا الخبيثة بالجسم، كما أن تناولها يوميا يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكر، ولذا عليك تناولها باستمرار للحصول علي صحة جيدة.

 كما أثبتت الدراسات الطبية أن القهوة الخضراء لها العديد من الخصائص الطبية التي تساعد في تحسين المزاج  وتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب أو القلق  أو التوتر، وأيضا تناول القهوة الخضراء لها دور كبير في الحصول علي الصحة النفسية الجيدة، تقلل فرص التعرض للتقلبات المزاجية.

اضرار القهوة الخضراء
اضرار القهوة الخضراء

 

وقدم التقرير العديد من الأضرار الناتجة عن تناول القهوة الخضراء بكثرة، ومنها التعرض لتهيج شديد في المعدة وألم لا يستطيع التوقف عنه وقد يزداد الأمر حتي يصل للإصابة بقرحة المعدة، ولذا يجب التقليل من تناولها تجنبا للإصابة بتهيج المعدة.  

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الإسراف في تناول القهوة الخضراء يتسبب في ارتفاع نبضات القلب، وذلك نتيجة لأنها غنية بالكافيين، وهذا العنصر يعد من العناصر الغذائية التي تتسبب في الإصابة بزيادة نبضات القلب.

ويصبح الأرق صديقك، فيعاني الكثير من الأشخاص الذين يتناولون القهوة الخضراء بكثرة يعانون بصعوبة في النوم والأرق، ولذا عليك عدم الإكثار من تناول القهوة الخضراء بشكل كبير.

 


القهوة الخضراء

فوائد القهوة الخضراء

اضرار القهوة الخضراء

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