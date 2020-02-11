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الفلبين لأمريكا: قررنا إنهاء العمل بالاتفاق الخاص بالقوات الزائرة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:08 ص
الفلبين لأمريكا: قررنا إنهاء العمل بالاتفاق الخاص بالقوات الزائرة الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى
رويترز

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قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى أخطر الولايات المتحدة رسميا بقراره إنهاء العمل باتفاق القوات الزائرة بين جيشى البلدين، منفذا بذلك تهديده المتكرر بتخفيض مستوى التحالف الدفاعي بين البلدين.

وقال المتحدث باسم دوتيرتى إن الرئيس يعتقد أن الوقت حان لتحقيق الاستقلال العسكرى. ولم يخف الرئيس الفلبينى خلافه مع الولايات المتحدة واستهانته بالعلاقات العسكرية التى تربط البلدين.

ونقل المتحدث سلفادور بانيلو خلال إفادة اعتيادية عن دوتيرتى قوله "حان الوقت لكى نعتمد على أنفسنا. سنعزز دفاعاتنا ولن نعتمد على أى دولة أخرى".

واتخذ دوتيرتى، الذى أبدى اعتراضه على التحالف العسكرى بين البلدين، القرار بعد أن قال أحد حلفائه المقربين إن تأشيرة دخوله إلى الولايات المتحدة ألغيت، لسبب مرتبط بحرب دوتيرتى على المخدرات.

ومنحت اتفاقية القوات الزائرة التى أبرمت عام 1998 وضعا قانونيا لآلاف من الجنود الأمريكيين الذين تناوبوا على زيارة البلاد لإجراء التدريبات العسكرية وتقديم المساعدات الإنسانية.

 

 

 


الفلبين

الولايات المتحدة

رودريجو دوتيرتى

القوات الأمريكية

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