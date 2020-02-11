الطب الشرعى يكشف بيانات ومواصفات 4 جثث مجهولة الهوية

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت مصلحة الطب الشرعى، عن بيانات ومواصفات الجثث المجهولة التn عثر عليها خلال شهر نوفمبر 2019، والقضايا الخاصة بكل جثة، وذلك لتعرف على هويتها من ذويهم.

وحملت الجثة الأولى رقم 374 لسنة 2019 وهى جثة لذكر فى العقد الثالث يرتدى ملابس عبارة عن بلوفر وشورت، عثر عليها بمنطقة قصر النيل، والتى تم تحرير بالواقعة برقم 5318 لسنة 2019 إداري قصر النيل.

وحملت الجثة الثانية رقم 372 لسنة 2019 وهى جثة لشاب في العقد الثالث أسمر لبشرة يرتدى من الملابس بنطال أزرق وتى شيرت رمادي اللون، وعثر عليها في منطقة شبرا الخيمة وحرر محضر بالواقعة حملت رقم القضية 12607 لسنة 2019 إداري ثاني شبرا الخيمة.

وحملت الجثة الثالثة رقم 373 لسنة 2019 وهى جثة لذكر في العقد السادس من العمر ذو ملامح قمحية، أشيب الشعر وذو لحية كثيفة ويرتدي من الملابس بنطال أزرق وتي شيرت نصف كم وحملت رقم القضية بعد العثور على الجثة في مصر الجديدة رقم 1034لسنة 2019 إداري مصر الجديدة.

وحملت الجثة الرابعة رقم 384 لسنة 2019، وهى جثة لذكر فى العقد الخامس من العمر قمحى البشرة ذو لحية خفيفة مع تساقط في الأسنان الأمامية يرتدي من الملابس عبارة عن جلباب لبن اللون وبلوفر صوف رمادي اللون، وعثر على الجثة في مدينة نصر، وتم تحرير محضر وحملت القضية رقم 2734 لسنة 2019 إداري مدينة نصر اول.

يذكر أن قطاع الطب الشرعى يخدم شريحة عريض من المواطنين، والذى ينقسم إلى 4 أقسام رئيسية من حيث مهامها وهى:

أولا: قسم الطب الشرعي الميداني ويختص بتشريح جثث المتوفين فى الحالات الجنائية، والكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدني، وفحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

ثانيا: وقسم المعامل الطبية الخاص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية واجراء تحاليل قضايا النسب والتعرف علي بقايا الجثث وآثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

ثالثا: قسم المعامل الكيميائية الخاص بالتحاليل عن المخدرات والسموم بأنواعها الطبيعية والمخلقة.

رابعا: قسم أبحاث التزييف والتزوير ويختص بالتعرف علي جرائم التزييف والتزوير والجرائم الالكترونية.