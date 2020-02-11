الصين: 108 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

(رويترز)

أعلنت سلطات الصحة الصينية اليوم الثلاثاء 108 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم العاشر من فبراير في زيادة من 97 قبلها بيوم.

قالت مفوضية الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للوفيات في البر الرئيسي بلغ 1016.

كما تأكدت إصابة 2478 بالفيروس في البر الرئيسي يوم 10 فبراير شباط، في انخفاض مقارنة مع 3062 قبلها بيوم. وبهذا يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 42638.

قد تتراجع مبيعات الهواتف الذكية في الصين بنسبة تصل إلى 50٪ في الربع الأول، حيث أغلقت العديد من متاجر البيع بالتجزئة لفترة طويلة ولم يستأنف الإنتاج بالكامل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، وذلك وفقًا لتقارير الباحثين، فيما يأتي تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص والتأثير على الصناعة الصينية الهائلة ، في الوقت الذي كان يأمل فيه كبار بائعي الهواتف الذكية الصينيين أن تساعد خطط طرح الجيل الخامس من الصين هذا العام أكبر انتعاش لسوق الهواتف الذكية في العالم بعد سنوات من انخفاض المبيعات.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت شركة الأبحاث Canalys في مذكرة الأسبوع الماضي: "سيتم إلغاء أو تأخير إطلاق المنتجات المخططة للبائعين، بالنظر إلى أن المناسبات العامة الكبيرة غير مسموح بها في الصين"، وأضافت "سيستغرق البائعين بعض الوقت لتغيير خرائط طرق إطلاق المنتجات في الصين، والتي من المحتمل أن تقلل شحنات 5G".

وتتوقع Canalys أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية في الصين إلى النصف في الربع الأول من العام الماضي، بينما تتوقع IDC ، وهي شركة أبحاث أخرى تتبع قطاع التكنولوجيا، انخفاضًا بنسبة 30٪.

وفي نفس السياق قالت شركة أبل خلال الأسبوع الماضى أنها تمدد إغلاق متاجر البيع بالتجزئة في الصين ولم تحدد بعد مواعيد افتتاحها، حيث تكافح Foxconn ، التي تجمع ايفون لاستئناف التصنيع في مختلف المصانع بالكامل، حيث حصلت شركة فوكسكون على موافقة الحكومة اليوم الاثنين على موافقة لاستئناف الإنتاج في مصنع في مدينة تشنجزو ، ولكن مصنعها الرئيسي في مقاطعة لونغهوا في شنتشن ، وكذلك غيرها ، لا يزال مفتوحًا.