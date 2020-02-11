الصين تدعو إلى تجنب القيود التجارية كرد فعل لفيروس كورونا المستجد

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دعت الصين إلى الامتناع عن تطبيق قيود تجارية غير ضرورية، كرد فعل لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ممثل الصين - في كلمة لها اليوم /الثلاثاء/ في نهاية اجتماع لجنة تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء بالمنظمة - إن بلاده تأمل في أن يلتزم أعضاء المنظمة بقواعدها، وأن يحترموا سلطة منظمة الصحة العالمية ومشورتها المهنية، وأن يمتنعوا عن المبالغة في فرض قيود تجارية غير ضرورية.

وأضاف أن بلاده مساهم كبير في الإنتاج والنمو الاقتصاديين العالميين، وأنه إذا تأثر اقتصادها بالمبالغة في رد الفعل فستكون هناك تداعيات لا مفر منها على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أنه يتعين على الأعضاء العمل معا؛ لحماية السلوك الطبيعي للتجارة العالمية والنمو الاقتصادي لما فيه مصلحة الجميع.

وأشار ممثل الصين إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أشارا إلى أن الصين لديها سياسات كافية للتعامل مع الوباء، وأن جهودها قللت من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن بلاده ستواصل تبادل المعلومات مع الأعضاء بطريقة منفتحة وشفافة لمواجهة هذا التحدي العالمي.