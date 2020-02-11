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"الصادرات البستانية " :الموالح والمنتجات المصرية ستعود للصين قريبا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:00 ص
"الصادرات البستانية " :الموالح والمنتجات المصرية ستعود للصين قريبا ايمان كامل
برلين عبد الحليم سالم

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أكدت إيمان كامل ، المدير التنفيذى لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية ، إن تأثير فيروس كورونا على الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة  سيكون  محدود ، فى ظل الجهود التى تبذلها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس بمجرد انتهاء هذه الأزمة ستعود الصادرات المصرية من الموالح والعنب إلى الصين .
 
وطالبت كامل ، فى تصريحات خاصة لـ "  اليوم السابع " ، على هامش مشاركتها فى معرض فروت لوجستيكا لصادرات الخضر والفاكهة فى برلين ،   بضرورة مراعاة المنافسة القوية من العديد من الدول الصادرات الزراعية المصرية ، مما يستلزم دعمها لضمان تواجدها ومنافستها على المستوى الدولى .
 
وحول الدور الذى تدعم به الجمعية صغار المزارعين أشارت إيمان كامل ، الى أن الجمعية لديها واحدة من أهم المبادرات ، لدعم صغار المزارعين تتضمن توفير الخبراء والارشاد لزراعات الموالح والرمان والنباتات الطبية والعطرية ، مع تقديم الارشاد لمختلف المزارع بالتعاون مع 25 جمعية بالعديد من المحافظات بداية من الجيزة وحتي أسوان ، لافتة إلى التركيز على تقديم برامج ارشادية  خلال موسم الانتاج  وتقديم برامج مكافحة  متكاملة وآمنة ، وتقديم برامج  تتعلق بالتعبئة والتغليف.
 
وحول أبرز المحاصيل التى يتم تقديم الدعم لها ، أوضحت إيمان كامل ، إن من الرمان والجوافة والفراولة والموالح والمانجو والبلح والنباتات الطبية والعطرية والفاصوليا والبصل والثوم و الطماطم وذلك فى10 محافظات هي البحيرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والاسماعيلية والمنيا واسيوط وقنا والاقصر وأسوان ، هذا بخلاف ما يتم من مبادرات زراعية فى محافظة الوادى الجديد وزراعة النخيل وتقديم الدعم لشباب المزارعين هناك .
 
جدير بالذكر أن جمعية  تنمية  وتطوير الصادرات البستانية " هيا " تأسست عام 1996 ، لتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين والمصدرين ، بما يحسن من جودة المنتج المصرى .

جمعية هيا

تنمية الصادرات البستانية

ايمان كامل

الصادرات الزراعية

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