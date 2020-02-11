ا ش ا

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الفحوص المبدئية لجثث 39 مهاجرا عثر عليها داخل شاحنة بمقاطعة "إسكس"البريطانية أكتوبر الماضي أظهرت أن الضحايا لقوا مصرعهم جراء نقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة داخل مكان مغلق.

وتابعت الشرطة -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن فرقها لا زالت تتتبع مئات الخطوط في إطار التحقيقات بالتعاون مع مختلف وكالات إنفاذ القانون بمختلف دول العالم.

وعثر على الجثث في 23 من أكتوبر الماضي داخل شاحنة شرقي لندن وتراوحت أعمار الضحايا من 15 إلى 44 عاما ويعتقد أنهم دفعوا أموال لمهربين مقابل نقلهم سرا إلى إنجلترا، وألقي القبض على العديد من المشتبه بهم في بريطانيا وأيرلندا الشمالية على خلفية تلك القضية.

ومن جهة اخرى أعلنت السلطات البحرية فى إسبانيا إنقاذ 119 مهاجرا كانوا على متن قاربين كانا فى طريقهما إلى سواحل أوروبا، وقال المتحدث باسم وكالة الإنقاذ البحرى الإسبانية، حسبما ذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء "إنه تم العثور على القاربين وكان على متن أحدهما 60 شخصا والأخر 59 شخصا من أفريقيا، وأنه سيتم نقلهم إلى مدينة "مالقة" جنوب شرق البلاد".

وأضاف "أنه جارى البحث عن 67 مهاجرا ما زالوا فى عداد المفقودين".

وفى يناير الماضى، تمكنت قوات خفر السواحل الإسبانية من إنقاذ عدد من المهاجرين العالقين فى المحيط الأطلنطى، حيث وصلوا بهم إلى الشواطئ الإسبانية بجزيرة جران كناريا.

وكانت السلطات الإسبانية قد احتجزت أكثر من 800 مهاجر، فى جيب مليلية الإسبانى لأكثر من 5 أشهر، بحسب ما ذكرت منظمات حقوقية فى الأيام الماضية، حيث عانى المهاجرون من ظروف قاسية، بسبب رفض الحكومة لاستقبالهم.

يشار إلى أن منظمة الهجرة الدولية قد كشفت مؤخرا أن إسبانيا استقبلت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، نحو 20 ألفا و36 مهاجرا ، فيما بلغ عدد الوفيات بين المهاجرين فى البحر المتوسط 318 شخصا خلال تلك الفترة مقارنة بـ549 فى عام 2018 .

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فإن العدد الهائل من المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا بواسطة مراكب الهجرة غير الشرعية قد انخفض فعليًا بنسبة 90% منذ عام 2017 وأكدت هروب أكثر من 11000 رجل وامرأة فقط إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال 2019 .

كما أكدت أنه خلال عام 2019 ، قُتل ما لا يقل عن 1246مهاجرا غير شرعيا غرقا وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة الدولية للمهاجرين.