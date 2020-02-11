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السيسي يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة بريتيش بتروليوم (بي بي) البريطانية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:47 م
السيسي يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة بريتيش بتروليوم (بي بي) البريطانية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم خلال حضوره "مؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس 2020" مع الرئيس التنفيذى لشركة بريتيش بتروليوم (بى بي) البريطانية برنارد لونى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

 

وقد اوضح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب من جانبه عن تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية فى مصر منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن، أسهمت خلالها الشركة بشكل كبير فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول مما دعم هذا القطاع بشكل محورى وساهم فى جهود تحول مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتداول الطاقة فى شرق البحر المتوسط، معربًا عن التطلع لمزيد من أنشطة الشركة واستثماراتها فى مصر سعيًا لزيادة الاستكشافات فى مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

 

كما أكد الرئيس على الأولية المتقدمة التى تنتهجها الدولة تجاه مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة مما له من مردود وقيمة مضافة هامة فى هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية التوسع فى برامج الشركة البريطانية الناجحة فيما يتعلق بالتدريب وتنمية المهارات وذلك استمرارا لدعمها للعديد من المبادرات التعليمية، بما فى ذلك تمويل المنح الدراسية للخريجين المصريين فى كبرى الجامعات البريطانية.

 

من جانبه، أعرب رئيس شركة بريتش بتروليوم عن اعتزازه وتقديره بمقابلة السيد الرئيس، موضحًا أنه حرص على أن اول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه تكون إلى مصر نظرًا لأهميتها البالغة فى المنطقة، وتأكيدًا على أن مصر كانت وستظل شريكًا استراتيجيًا لشركة بريتيش بتروليوم، مشيدا بما حققته مصر من تطور لافت فى مجال الطاقة وتنوع مصادرها، وكذلك فى مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص.

 


بريتش بتروليوم

الرئيس السيسى

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