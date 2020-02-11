" السياحة و المصايف " بالإسكندرية تطلق موقع إلكترونى لتلقى الشكاوى وأسعار الشواطئ

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، عن إنطلاق موقع الكترونى خاص بها ، ليواكب التطورات الكبيرة فى التقدم التكنولوجى ،و يعرض الانجازات التى شهدتها الادارة خلال الفترة الماضية.

و أشار بيان صادر من الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية ، أن الموقع الالكتروني للإدارة ينقسم إلى جزأين يختص الاول بالكافيهات و المطاعم حيث يسمح بالبحث عن أي منشأة ومعرفة أسعارها ومقارنتها بقيمة الفاتورة المقدمة وذلك إلى حين نشر تطبيق الإدارة على موقع Google Play خلال الايام القليلة القادمة.

ويقدم الموقع أيضا خدمة تقديم الشكاوي ويمكن كذلك التواصل معنا عن طريق الضغط على زر ( أتصل بنا ) والذى يحول المستخدم إلى الأرقام الهاتفية الخاصة بتلقي الشكاوى مباشرة حيث ينتقل المختصين لموقع الشكوي مباشرة ,سيساعد الموقع مستقبلا أصحاب المنشآت عن طريق التقدم بقوائم الأسعار وتجديدها عبر الموقع بدلا من الإعتماد على تقديم القوائم بشكل يدوي.

بينما يختص الجزء الثاني بالشواطئ ، حيث يسمح الموقع بالبحث عن أى شاطئ ومعرفة كل المعلومات والبيانات الخاصة به وكذلك الحقوق والواجبات التى يحصل عليها الرواد مقابل التذكرة المدفوعة وأيضا أمكانية تقديم شكوي أو الأتصال بأرقام الشكاوى.

كذلك يقدم الموقع نوع أخر من الخدمات وهو النشرات السياحية والتى يعرض من خلالها أهم المزارات السياحية بالمحافظة سواء كانت أثرية أو ترفيهية أو دينية من حيث موقعها وقيمة تذاكر الدخول ومواعيد الدخول وغيرها من المعلومات التى يحتاج إليها الزائر،ذلك ضمن خطة المحافظة في المساهمة في الترويج السياحي مع كافة الجهات المعينة.

كذلك يعرض الموقع أهم الاخبارالدورية ونتائج الحملات اليومية والتى تنفذها الادارة على الشواطئ و الكافتريات لمواجهه استغلال المصطافين و الوافدين الى المحافظة .